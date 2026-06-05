Van Messi tot de WK-beker: dit zijn de opvallendste LEGO-voetbalsets richting het WK van 2026

Terwijl voetbalfans zich opmaken voor het WK van 2026, groeit ook de aandacht voor opvallende voetbalmerchandise. LEGO speelt daar dit jaar nadrukkelijk op in met een complete voetbalcollectie, van bouwbare versies van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo tot een officiële replica van de FIFA WK-beker. Het gaat daarbij om meer dan alleen displaymodellen: verschillende sets zitten vol verborgen details, interactieve elementen en verwijzingen naar het WK van 2026 die je pas tijdens het bouwen ontdekt. Dit zijn zeven opvallende LEGO-sets die op dit moment veel aandacht trekken onder voetbalfans.

Prijzen en beschikbaarheid verschillen per webshop, daarom hebben we per set meerdere aanbieders opgenomen.

1. Lionel Messi – Voetballegende

Als er één speler niet mag ontbreken in een voetbalcollectie, is het Lionel Messi. LEGO bracht de Argentijn uit als uitgebreide displayset van 958 onderdelen, met als opvallend detail dat je hem in twee poses kunt bouwen: een overwinningspose, of een actievere, dribbelende houding die dichter bij zijn spel op het veld ligt. De set zit vol verwijzingen naar de carrière van de wereldkampioen en is duidelijk bedoeld als displaymodel voor verzamelaars, net zo goed een bouwproject als een eerbetoon aan een van de grootste voetballers aller tijden.

Verkrijgbaar bij onder meer: Bol , Coolblue , MediaMarkt en GoodBricks .

© Bol.com

2. Cristiano Ronaldo – Voetballegende

Waar Messi niet mag ontbreken, geldt dat net zo goed voor Cristiano Ronaldo. Ook de Portugese superster kreeg een uitgebreide displayset, met 854 onderdelen en allerlei herkenbare details uit zijn loopbaan. Je kunt CR7 in meerdere iconische poses neerzetten, waaronder zijn beroemde 'Siuuu'-viering en zijn karakteristieke omhaal. Daarmee mikt de set vooral op verzamelaars en supporters van een van de bekendste sporters ter wereld.

Verkrijgbaar bij onder meer: Coolblue , MediaMarkt en GoodBricks .

© Coolblue

3. De WK-beker

Op het eerste gezicht lijkt dit een bouwbare versie van de WK-beker, maar LEGO heeft veel meer gedaan dan alleen een gouden trofee namaken. In de wereldbol bovenop zit een verborgen compartiment, met daarin een exclusieve FIFA WK 2026-minifiguur die een miniversie van de wereldbeker vasthoudt tegen een speciaal WK-tafereel. Die hele scène kun je in de beker laten of er los naast zetten.

Daarnaast bevat de set een plaquette met alle eerdere wereldkampioenen en officiële FIFA-details, plus een displayconstructie die de trofee bijna veertig centimeter hoog maakt. Met maar liefst 2842 onderdelen hoort dit meteen bij de grootste en meest opvallende voetbalsets van het moment.

Verkrijgbaar bij onder meer: Bol , Coolblue en MediaMarkt .

© Coolblue

4. Het WK-logo

Voor supporters die volledig in WK-sferen willen komen, is er een bouwbare versie van het officiële WK-logo van 2026, een van de meest directe WK-items uit de hele collectie. De set bestaat uit de opvallende '26'-cijfers van het toernooi, gecombineerd met een driedimensionale versie van de wereldbeker, en bevat officiële FIFA-details en geprinte elementen die rechtstreeks verwijzen naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Voor verzamelaars die graag iets tastbaars van het toernooi in huis halen, is dit een van de uniekste releases binnen de lijn.

Onder andere verkrijgbaar bij Bol .

© Bol

5. Kylian Mbappé – Highlights

Kylian Mbappé behoort al jaren tot de absolute wereldtop en wordt door velen gezien als een van de gezichten van het komende WK. LEGO gaf de Franse aanvaller daarom een eigen plek binnen de Highlights-serie. Het ontwerp draait om meer dan Mbappé alleen: ook zijn rugnummer, de Franse teamkleuren, een statistiekenplaatje en verschillende verwijzingen naar zijn carrière zijn verwerkt. Daardoor voelt het model meer als een eerbetoon aan zijn prestaties dan als een gewone speelset.

Verkrijgbaar bij onder meer: Bol , MediaMarkt en GoodBricks .

© MediaMarkt

6. Cristiano Ronaldo – Highlights

Naast zijn uitgebreide Voetballegende-set kreeg Ronaldo ook een plek binnen de Highlights-serie. Deze compacte uitvoering bevat verschillende verwijzingen naar zijn loopbaan, waaronder Portugese kleuren, een statistiekenplaatje en herkenbare CR7-details. Door de lagere prijs is dit een van de toegankelijkste voetbalsets uit de collectie, en daarmee een interessante optie voor jongere fans of verzamelaars met minder ruimte voor grote displaymodellen.

Verkrijgbaar bij onder meer: Bol en MediaMarkt .

© MediaMarkt

7. Voetbal bouwpakket

Misschien wel de meest verrassende set uit de hele collectie is deze bouwbare voetbal. Aan de buitenkant oogt het model als een realistische wedstrijdbal, maar het echte spektakel zit vanbinnen. LEGO ontwierp de bal op vrijwel hetzelfde formaat als een officiële maat 5-bal, en zodra je de constructie opent, verschijnt een verborgen mini-voetbalstadion met supporters, een vieringsscène en vuurwerkeffecten. Met 1498 onderdelen is dit een van de creatiefste en technisch meest verrassende voetbalsets die je nu kunt kopen.

Verkrijgbaar bij onder meer: Bol en Coolblue .

© Bol.com

Nóg een opvallende Messi-set

Alsof de collectie nog niet uitgebreid genoeg is, is inmiddels ook de LEGO Editions Lionel Messi – Celebration (43018) verschenen, een grote displayset van 1427 onderdelen waarop de Argentijn te zien is tijdens een van de meest iconische momenten uit zijn carrière. De hoort meteen bij de grootste voetbalsets binnen de nieuwe collectie. Zo benut LEGO de populariteit van Messi optimaal in aanloop naar het WK van 2026.

Verkrijgbaar bij onder meer: Bol , Coolblue , Goodbricks en MediaMarkt .

Van de officiële FIFA WK-trofee en het WK-logo tot bouwsets van Messi, Ronaldo en Mbappé: voor vrijwel iedere voetballiefhebber is er wel een passende LEGO-set te vinden richting het WK van 2026.

© LEGO

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