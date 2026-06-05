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Verdrietig nieuws: voormalig Oranje-teammanager Hans Jorritsma (77) overleden

5 juni 2026, 10:48
Hans Jorritsma bij Oranje-duel in 2016
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Hans Jorritsma is donderdag op 77-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam na een periode van ziekte, dat meldt zijn familie vrijdag aan het ANP. Jorritsma maakte furore in de hockeywereld, maar was ook lange tijd teammanager van het Nederlands elftal.

Als hockeyer speelde Jorritsma 65 interlands, onder meer op de Olympische Spelen van 1976 in Montreal en het WK van 1978 in Buenos Aires. Tijdens het WK zorgde hij voor een opvallende actie, door de zilveren medaille niet in ontvangst te nemen van Argentijnse dictator Jorge Videla. Later werd Jorritsma coach van de Nederlandse hockeymannen en won hij het EK 1987 en het WK 1990. Ook won hij het WK van 1994 met Pakistan, toen hij Nederland versloeg.

Verleden in de voetballerij

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Daarna ging Jorritsma aan de slag bij NOC*NSF als technisch adviseur van chef de mission André Bolhuis. In die rol deed hij waardevolle ervaring op binnen de olympische sportorganisatie. Vervolgens maakte hij de overstap naar de voetballerij, waar hij teammanager werd bij het Nederlands elftal. Hij vervulde die functie van 1996 tot 2017. In die periode behaalde Oranje de tweede plaats op het WK van 2010, werd het derde op het WK van 2014 en eindigde het als vierde op het WK van 1998.

In die jaren zat hij onder meer in de dug-out met Oranje-trainers als Louis van Gaal, Marco van Basten, Bart van Marwijk, Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat.

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Jopie14
342 Reacties
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Jopie14
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Rust zacht meneer Jorritsma. U zat met regelmaat in een café hier om de hoek, te kletsen met mijn schoonvader. Twee mensen uit een compleet andere wereld. U een sportman/coach, hij een ras Jordanees en ijzerdraaier. Toch was er wederzijds respect. En uw uitgangspunt was altijd : 'Ik ben niet zo belangrijk'. En dat zag je terug in hoe u met mensen omging.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
342 Reacties
121 Dagen lid
395 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Rust zacht meneer Jorritsma. U zat met regelmaat in een café hier om de hoek, te kletsen met mijn schoonvader. Twee mensen uit een compleet andere wereld. U een sportman/coach, hij een ras Jordanees en ijzerdraaier. Toch was er wederzijds respect. En uw uitgangspunt was altijd : 'Ik ben niet zo belangrijk'. En dat zag je terug in hoe u met mensen omging.

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