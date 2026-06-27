Valentijn Driessen is niet blij met de uitspraken van minister-president Rob Jetten over Tunesië - Nederland (1-3). Jetten zei vrijdag het laatste groepsduel van Oranje op het WK niet volledig gezien te hebben.

Oranje speelde vrijdagnacht om 01.00 uur Nederlandse tijd in Kansas City zijn laatste groepswedstrijd op het WK. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman won met 1-3 van Tunesië en stelde daarmee de groepswinst veilig. In de volgende ronde wacht voor Nederland een ontmoeting met Marokko.

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“Ik kwam om 01.00 uur thuis van werk. Toen heb ik het Nederlands elftal aangezet. Ik ben ergens in de tweede helft in slaap gevallen. Het was tijd om te gaan slapen”, zei Jetten vrijdag, geciteerd door De Telegraaf.

Jetten gaf desgevraagd aan dat hij voornemens is naar Nederland - Marokko te gaan kijken. Dat duel wordt dinsdagnacht om 03.00 uur Nederlandse tijd gespeeld. “Ik zit op de bank, om misschien wel ergens in een kroeg. Ik hoop dat fans van Oranje en het Marokkaanse elftal er samen een feestje van gaan maken.”

“Dan hoeft hij dus ook niet te komen als Nederland heel ver komt”, zegt Driessen zaterdag in de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. “Laat hem dan ook maar lekker zijn dutje doen. Dan blijft hij lekker in Nederland. Maar het is al wat dat hij nu een keer in Nederland is.”

“Want de eerste maanden van zijn periode als premier was hij voornamelijk in het buitenland te vinden en dook hij overal op. Toen had hij minder slaaptekort. Nu moet hij het waarschijnlijk bijslapen”, sneert de chef voetbal van De Telegraaf. “Maar ik zit niet op te wachten op Rob Jetten bij het Nederlands elftal. Rob Jetten, als je in slaap valt bij Tunesië - Nederland…”