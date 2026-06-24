Nog één speelronde te gaan: dit is nu de virtuele knock-outfase van het WK

Nu de tweede speelronde van de groepsfase erop zit, wordt steeds meer duidelijk over het mogelijke schema in de knock-outfase. In dit artikel zetten we het virtuele schema op een rij.

Van iedere poule gaat de top twee door naar de zestiende finales, terwijl de acht beste nummers drie ook in het toernooi blijven. Mexico (Groep A), de Verenigde Staten (Groep D), Duitsland (Groep E), Frankrijk, Noorwegen (beide Groep I) en Argentinië (Groep J) zijn de enige landen die honderd procent zeker zijn van een plek in de volgende ronde.

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Het makkelijkst in te vullen zijn de ontmoetingen tussen ploegen die eerste en tweede worden in hun poule. Daarvan staat vooraf vast welke nummer één het opneemt tegen welke nummer twee. Er zijn echter ook groepswinnaars die het mogen opnemen tegen een ploeg die derde is geworden.

Hoe het schema er dan uitziet, is afhankelijk van de poules waar de acht beste nummers drie vandaan komen. Er zijn liefst 495 mogelijke combinaties, en de kans is groot dat er op de laatste speelronde nog een en ander verandert, maar op dit moment komen die beste nummers drie uit poules A, C, D, F, G, H, J en L.

Nederland neemt het als koploper van Groep F virtueel op tegen Marokko, de nummer twee van Groep C. Bij winst zou een ontmoeting wachten met Zuid-Korea of Zwitserland. Iets anders om in de gaten te houden is of Portugal erin slaagt Groep K te winnen. Op dit moment staat Colombia bovenaan, maar die twee ploegen treffen elkaar nog. Als Portugal wint, lonkt in een vergezicht een kwartfinale tegen Argentinië, ofwel een clash tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.