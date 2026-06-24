Colombia voorkomt nieuwe stunt van DR Congo en gaat Portugal voorbij

Colombia heeft in Guadalajara een zwaarbevochten overwinning geboekt op DR Congo en zich daarmee geplaatst voor de knock-outfase van het WK. Lange tijd leek doelman Lionel Mpasi uit te groeien tot de grote man van de avond met een reeks knappe reddingen, maar veertien minuten voor tijd brak Daniel Muñoz alsnog de ban. Dankzij de 1-0 zege pakt Colombia de eerste plaats in Groep K, terwijl voor DR Congo de laatste groepswedstrijd tegen Oezbekistan een zege moet opleveren.

Vanaf de aftrap trok Colombia het initiatief naar zich toe. DR Congo, dat in de vorige groepswedstrijd Portugal op een 1-1 gelijkspel hield, liet al in de eerste minuut van zich horen met een harde uithaal van Edo Kayembe naast het doel, maar daarna speelde het duel zich vooral af op de Congolese helft. Daniel Muñoz kreeg al vroeg een uitgelezen kans nadat Luis Díaz gevaarlijk was doorgebroken over links, maar schoot van dichtbij naast. Even later leek Muñoz alsnog te scoren nadat hij een rebound had binnengekopt, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel.

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De ploeg van Néstor Lorenzo bleef druk zetten. James Rodríguez dwong Mpasi met een fraaie poging van afstand tot een uitstekende redding en ook Johan Mojica en Díaz vonden de Congolese doelman op hun weg. Vooral Díaz zorgde voortdurend voor gevaar met zijn dribbels en acties vanaf de linkerflank. DR Congo beperkte zich tot verdedigen en loeren op omschakelmomenten, maar hield dankzij een gedisciplineerde organisatie en een uitblinkende Mpasi stand. Vlak voor rust kreeg Colombia nog een grote mogelijkheid toen Díaz na een snelle uitbraak in de zestien opdook, maar ook zijn schot werd geblokt. Zo gingen beide ploegen met een doelpuntloze tussenstand de kleedkamers in.

Na rust veranderde het spelbeeld nauwelijks. Colombia had veel balbezit, maar vond moeilijk ruimtes tegen het compacte blok van DR Congo. Díaz was dicht bij de openingstreffer toen zijn lage schot door Mpasi met een been werd gekeerd, waarna Jhon Arias de rebound naast werkte. Aan de andere kant kreeg Axel Tuanzebe een schietkans na een vlotte aanval van de Afrikanen, maar hij mikte ruim over.

Met een reeks wissels probeerden beide coaches het duel open te breken. Colombia bracht onder meer Juan Quintero en Jhon Córdoba binnen de lijnen, terwijl DR Congo reageerde met Simon Banza en later Nathanaël Mbuku. Het bleek uiteindelijk Quintero die de beslissende actie inleidde. Zijn steekpass bereikte Córdoba, die ten val kwam in het strafschopgebied zonder een penalty te krijgen. Daardoor bleef de bal vrij liggen voor Muñoz, die hard uithaalde. Via een aanraking van Mpasi verdween de bal in de hoek: 1-0.

DR Congo probeerde terug te slaan en kreeg meer ruimte naarmate de slotfase naderde. Wissa was eerder al gevaarlijk geweest in een scrimmage voor het Colombiaanse doel en in de blessuretijd zorgde invaller Mbuku voor de grootste dreiging. Eerst dwong hij Camilo Vargas met een afstandsschot tot een spectaculaire redding, daarna leidde hij opnieuw een gevaarlijke aanval in uit een standaardsituatie. Colombia hield echter stand, terwijl twee late treffers van Díaz tussendoor nog werden afgekeurd, waardoor Muñoz uiteindelijk de matchwinner bleef in Guadalajara.