WK-wekdienst 25 juni: Nederland - Marokko lonkt, enorme stunt voor Zuid-Afrika

Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van donderdag 25 juni.

Brazilië groepswinnaar, Marokko mogelijk tegenstander van Oranje

Brazilië en Marokko hebben zich geplaatst voor de knock-outfase van het WK. De Brazilianen waren in Miami met 3-0 te sterk voor Schotland, dankzij twee doelpunten van Vinícius Júnior en een treffer van Matheus Cunha. Door de overwinning eindigt de ploeg van Carlo Ancelotti als groepswinnaar. Een mooi moment voor Brazilië was de rentree van Neymar: hij speelde als invaller zijn eerste interland in 981 dagen en was na afloop zichtbaar geëmotioneerd.

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Marokko maakte het zichzelf ondertussen onnodig lastig tegen Haïti, maar trok in Atlanta uiteindelijk alsnog aan het langste eind: 4-2. Ismael Saibari was opnieuw trefzeker, terwijl invaller Soufiane Rahimi na rust de wedstrijd deed kantelen. Daardoor eindigen zowel Brazilië als Marokko op zeven punten, maar gaat Brazilië op doelsaldo als nummer één door. Als Oranje groepswinnaar wordt, wacht in de zestiende finales een ontmoeting met Marokko. Eindigt Nederland als tweede, dan is Brazilië de tegenstander.

Historische stunt Zuid-Afrika, Mexico blijft foutloos

Zuid-Afrika heeft geschiedenis geschreven door zich voor het eerst te plaatsen voor de knock-outfase van een WK. Bafana Bafana versloeg Zuid-Korea in Monterrey met 1-0 dankzij een doelpunt van Thapelo Maseko en eindigde daardoor als tweede in Groep A.

Opvallend was een bijzonder moment halverwege de wedstrijd. Bij een 0-0 stand barstte het Estadio BBVA plotseling in luid gejuich uit. Niet vanwege een kans op het veld, maar omdat het nieuws binnenkwam dat Mexico op voorsprong was gekomen tegen Tsjechië. Door de vele Mexicaanse supporters op de tribunes werd iedere Mexicaanse treffer uitbundig gevierd, ondanks dat hun eigen ploeg honderden kilometers verderop speelde.

Mexico zelf kende uiteindelijk weinig problemen met Tsjechië. Mede dankzij een hoofdrol voor AZ-linksback Mateo Chávez won de gastheer met 3-0 en sloot het de groepsfase af met de maximale negen punten. In de slotfase mocht de veertigjarige keeper Guillermo Ochoa, die zijn zesde WK speelt, invallen onder luid applaus.

Ancelotti kijkt uit naar mogelijke clash met Oranje

Na de overtuigende overwinning op Schotland kreeg Carlo Ancelotti direct vragen over een mogelijke ontmoeting met het Nederlands elftal in de knock-outfase. De Braziliaanse bondscoach noemde Oranje de meest ervaren van de drie mogelijke tegenstanders, maar benadrukte ook veel respect te hebben voor Japan en Zweden.

WK-programma vanavond en vannacht

Donderdagnacht staat de ontknoping in Groep F op het programma. Nederland neemt het op tegen Tunesië en weet dat alleen de groepswinst voldoende is om een ontmoeting met Brazilië in de knock-outfase te voorkomen. Tegelijkertijd spelen Japan en Zweden tegen elkaar, waardoor alle ogen ook op dat duel gericht zullen zijn.

Eerder op de avond vecht Curaçao tegen Ivoorkust voor een plek in de knock-outfase. Een enorme stunt is nodig: de ploeg van Dick Advocaat moet Ivoorkust verslaan.

Programma 25 juni

22.00 uur: Curaçao - Ivoorkust (Philadelphia)

22.00 uur: Ecuador - Duitsland (New York)

Programma 26 juni (nacht)

01.00 uur: Japan - Zweden (Dallas)

01.00 uur: Tunesië - Nederland (Kansas City)

04.00 uur: Paraguay - Australië (San Francisco)

04.00 uur: Turkije - Verenigde Staten (Los Angeles)