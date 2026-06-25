Zuid-Afrika stunt en bereikt knock-outfase WK, AZ’er smaakmaker bij Mexico

Zuid-Afrika heeft voor een historische stunt gezorgd op het WK. Bafana Bafana won in Monterrey met 1-0 van Zuid-Korea en bereikte daardoor voor het eerst de knock-outfase van een wereldkampioenschap. Mexico maakte ondertussen geen fout tegen Tsjechië: de co-host won met 3-0, mede dankzij een hoofdrol voor AZ’er Mateo Chávez. In de zestiende finale speelt Zuid-Afrika tegen Canada en Mexico tegen een nummer drie uit een andere poule.

Zuid-Afrika stunt tegen Zuid-Korea

Zuid-Korea begon nog dreigend aan het duel met Zuid-Afrika. Al na twee minuten moest Aubrey Modiba een kopbal van Kim Min-jae van de lijn halen, waarna ook Lee Kang-in gevaarlijk opdook in het strafschopgebied. Toch wist Zuid-Korea het overwicht niet om te zetten in controle, want Zuid-Afrika kwam er in de omschakeling steeds scherper uit.

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Voor rust kreeg Zuid-Afrika al een enorme kans via Mbatha en Evidence Makgopa, maar doelman Kim Seung-gyu hield Zuid-Korea met een dubbele redding overeind. Na de pauze bracht bondscoach Hong Myung-bo onder meer Son Heung-min en Jens Castrop binnen, maar ook met die verse krachten bleef Zuid-Korea worstelen met de laatste pass.

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Na 63 minuten viel de beslissende klap. Thapelo Maseko kreeg ruimte in de Zuid-Koreaanse defensie en schoot hard en laag raak in de korte hoek. Zuid-Korea drong in de slotfase nog wel aan, met Cho Gue-sung en Castrop als gevaarlijkste spelers, maar doelman Ronwen Williams en de Zuid-Afrikaanse defensie hielden stand.

Mexico blijft foutloos

In Mexico-Stad bleef het bij Tsjechië tegen Mexico lange tijd opvallend vlak. De Tsjechen hadden een overwinning nodig om nog kans te maken op de tweede plaats, maar speelden lange tijd te afwachtend. Mexico roteerde flink, maar kreeg na rust alsnog de beloning.

De ban werd gebroken door Mateo Chávez. De linksback van AZ snelde na 54 minuten door de Tsjechische defensie en rondde koelbloedig af: zijn eerste interlandgoal voor Mexico. Even later maakte Julián Quiñones er 2-0 van, nadat Jorge Sánchez opnieuw te veel ruimte kreeg aan de rechterkant.

In de slotfase mocht Guillermo Ochoa nog invallen en vierde Estadio Azteca feest, waarna Álvaro Fidalgo in blessuretijd de 3-0 maakte. Mexico eindigt daardoor foutloos bovenaan in Groep A met negen punten, voor Zuid-Afrika met vier punten. Zuid-Korea wordt derde met drie punten en moet afwachten, terwijl Tsjechië met één punt is uitgeschakeld.