Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder gingen zo’n zeven jaar geleden uit elkaar, maar onderhouden nog altijd een goede band met elkaar. In gesprek met Kek Mama doet Cabau een openhartig boekje open over het co-ouderschap met de recordinternational van het Nederlands elftal: “Ons huwelijk werkte niet, maar dat neemt niet weg dat we van elkaar houden.”

Yolanthe en Sneijder zijn alweer sinds 2019 uit elkaar, maar kunnen het nog altijd goed met elkaar vinden. De opvoeding van hun kind Xess Xava (10) neemt Cabau, die woonachtig is in de Verenigde Staten, voor haar rekening. “Wesley komt regelmatig hierheen of wij gaan naar Nederland. Xess en hij hebben een mooie relatie en zijn gek op elkaar. Maar ik ben degene die honderd procent van de tijd bij Xess ben en hem opvoed”, zegt Yolanthe.

Jaarlijkse vakantie met Sneijder

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De relatie tussen Cabau en ex-partner Sneijder verloopt volgens haar erg prettig. “Wesley is mijn maatje, dat is hij altijd geweest, wat er ook gebeurde. Ons huwelijk werkte niet, maar dat neemt niet weg dat we van elkaar houden”, is de 41-jarige presentatrice eerlijk.

Om mooie herinneringen met Xess Xava te maken, gaan Sneijder en Cabau jaarlijks op vakantie met zijn drieën. “Zodat Xess die herinneringen voor altijd kan koesteren, en daarnaast doen we veel leuke dingen”, vertelt Yolanthe. Ook voetbalwedstrijden van Xess Xava kijkt het ex-koppel geregeld samen.

Toch zijn er ook uitdagingen: “Ik ga niet doen alsof het alleen maar rozengeur en maneschijn is. Wij hebben ook onze obstakels en soms kan ik Wesley wel achter het behang plakken”, sluit Cabau af.