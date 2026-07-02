'Dit is wie Francesco Farioli bedoelde met zijn uithaal naar Ajax'

Marijn Beuker werd bij Ajax binnengehaald als de architect van een datagedreven toekomst, maar zag zijn positie in korte tijd volledig afbrokkelen. Volgens een uitgebreide reconstructie van het Algemeen Dagblad verloor de directeur voetbal intern steeds meer draagvlak door zijn manier van werken, botste hij met belangrijke figuren binnen de club en bleek zijn vertrek uiteindelijk onvermijdelijk na de komst van Jordi Cruijff.

Beuker werd in november 2023 op voordracht van rvc-adviseur Louis van Gaal aangesteld als directeur voetbal. Met een contractduur van 4,5 jaar sprak Ajax het vertrouwen uit, maar Beuker stuitte ook op scepsis. Met name oud-voetballers binnen de club hadden hun bedenkingen bij zijn datagedreven aanpak. “Het zijn vaak praktijktrainers die minder snel iets aannemen van een theoreticus die zelf nooit op niveau speelde of in een trainingspak op het veld stond. Laat staan als de nieuwe man hen voortaan als assistent naast een didactische coach wil laten fungeren.”

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Behalve kennis had Beuker dus ook sociale vaardigheden nodig om anderen te overtuigen, maar volgens ingewijden beschikte hij niet over ‘de voelsprieten om de juiste snaar te raken bij de twijfelaars’. “De beleidsbepaler stelde zich eerder pocherig dan empathisch op.” Zo zou Beuker regelmatig beginnen over zijn goede band met Van Gaal, of zou hij de ontdekking van Francesco Farioli hebben geclaimd, ofschoon Alex Kroes daar ook een aandeel in had.

'Farioli vaak oneens met Beuker'

“Ook onderhield Beuker veel contacten in de media. Mede daardoor kwam de publieke opinie niet overeen met het beeld dat intern van hem bestond”, klinkt het verder. Het was een ‘publiek geheim’ dat Farioli zich totaal niet kon vinden in de visie van Beuker. Toen Farioli onlangs zei dat ‘te veel beslissingen bij Ajax worden genomen door mensen die totaal geen voetbalkennis hebben’, zou hij vooral op Beuker hebben gedoeld.

“Met de directeur voetbal zat de Italiaan vaak niet op één lijn als het over de profielen en prijskaartjes van doelwitten en de invulling/uitbreiding van de staf ging”, weet Inan. Maar ook Vosse de Boode, hoofd van de data-afdeling, vertrok omdat ze zich niet kon verenigen met zijn wetenschap rond het voorspellen van talent.

Na de komst van Jordi Cruijff als technisch directeur was de rol van Beuker nagenoeg uitgespeeld. Zo zou hij het scoutingsteam van Beuker ‘maandenlang hebben genegeerd’ en ging Cruijff zich bekommeren om contractzaken van de oudste jeugdteams, elftallen die juist onder de directeur voetbal waren komen te vallen. Zo was het vertrek van Beuker een logische conclusie, al kan hij volgens Inan waarschijnlijk wel een vertrekpremie tegemoetzien.