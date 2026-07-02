Opmerkelijk incident: dit werd niet op tv getoond tijdens België - Senegal

Drie veldbestormers zorgden woensdagavond voor een onderbreking tijdens de WK-wedstrijd tussen België en Senegal. Kort na de drinkpauze betraden de indringers het veld in het Seattle Stadium, waarna de beveiliging direct ingreep. De beelden werden niet uitgezonden, maar op video's die later verschenen is te zien hoe de security de actie beëindigt.

Wedstrijd ligt kort stil door drie indringers

Het duel werd iets voorbij het halfuur tijdelijk stilgelegd toen drie personen, uitgerust met een camera, het speelveld op renden. Eén van hen, gekleed in een Belgisch shirt, leek nog snel een selfie te willen maken. Een andere veldbestormer kwam nauwelijks over de boarding heen voordat hij al werd onderschept.

Artikel gaat verder onder video

De beveiligers reageerden snel en haalden meerdere indringers met stevige tackles naar de grond. Binnen een minuut was de situatie onder controle en konden de spelers de wedstrijd hervatten. Volgens de FIFA-richtlijnen werden de incidenten niet tijdens de televisie-uitzending in beeld gebracht. Over het motief van de veldbestormers is vooralsnog niets bekend.

België ontsnapt op sensationele wijze

Het opmerkelijke incident vormde slechts een voetnoot bij een krankzinnige wedstrijd. Senegal leek lange tijd op weg naar een overtuigende overwinning en leidde dankzij treffers van Habib Diarra en Ismaïla Sarr met 0-2.

België knokte zich echter in de slotfase op spectaculaire wijze terug. Romelu Lukaku bracht de spanning terug, waarna Youri Tielemans kort voor tijd de gelijkmaker binnenkopte. In de verlenging besliste dezelfde Tielemans het duel alsnog vanaf de strafschopstip, nadat de VAR de scheidsrechter naar het scherm had gestuurd. Zo plaatsten de Rode Duivels zich na een spectaculaire comeback alsnog voor de achtste finales van het WK.

De zomer staat in het teken van het WK, en Broekhuis maakt het thuis én op de weg compleet. Tijdens de private lease WK DEALS rijd je al vanaf € 249 per maand in jouw favoriete model, met alles inbegrepen op het tanken of laden na. Je krijgt er nu ook een gratis WK-shirt van € 160 bij. Want met een klantwaardering van 9.2 en ruim 90 jaar ervaring weet je dat het goed zit. Ontdek alle WK DEALS bij Broekhuis.