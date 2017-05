00:36

Mario Gomez verzekerde zich maandag met VfL Wolfsburg, de ploeg van coach Andries Jonker, van handhaving in de Bundesliga. De fans van tegenstander Eintracht Braunschweig zongen in de return voortdurend dat de Duitse spits een 'hoerenzoon' is, omdat hij in de eerste ontmoeting op donderdag een omstreden penalty had benut. Op de terugweg haalden Gómez en zijn ploeggenoten hun gram.