Sneeuwval deert Fortuna Sittard niet; Buijs verzint alternatieve oefening

Niels Hassfeld
3 januari 2026, 16:07

Fortuna Sittard heeft zaterdag ondanks de hevige sneeuwval in Limburg gewoon kunnen trainen. Op beelden die Danny Buijs op Instagram deelde is te zien dat de oefenmeester zijn ploeg een alternatieve partijvorm liet uitvoeren om met het pak sneeuw om te gaan.

Het winterse weer gooit deze dagen flink wat roet in het eten voor de Nederlandse profclubs. Zo moest Go Ahead Eagles vrijdag de vlucht naar het Spaanse Estepona met een dag verzetten, terwijl PSV een stuk later dan gepland naar het oord toe kon reizen. Verder heeft PEC Zwolle een besloten oefenwedstrijd van zondag moeten afzeggen vanwege de winterse omstandigheden.

Voor Fortuna Sittard bleek het winterse weer geen reden om de voorbereiding op de tweede seizoenshelft te onderbreken, zo blijkt uit beelden gedeeld door Buijs. De oefenmeester deelde een video met daarin beelden van de eerste training van 2026. Op een hevig besneeuwd veld is te zien hoe de selectie van de Limburgers verschillende trainingsvormen uitvoert.

Een van die vormen, lijkt Buijs speciaal voor de sneeuwval te hebben bedacht. De spelers mogen de oranje ballen namelijk met de hand oppakken en naar elkaar overgooien, waardoor het eruitziet als een soort rugbytraining. De spelers mochten de bal met het hoofd in het doel proberen te krijgen.

