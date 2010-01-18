Zware blessure kost Dempsey mogelijk WK

De Verenigde Staten moet het tijdens het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika mogelijk stellen zonder één van zijn smaakmakers. Clint Dempsey liep dit weekend een knieblessure op en heeft mogelijk zijn kruisband gescheurd. Als die diagnose klopt, is hij ruim een half jaar uitgeschakeld en kan hij WK-deelname vergeten.

Dempsey liep de blessure op in de competitiewedstrijd van zijn club Fulham tegen Blackburn Rovers. "Het ziet er niet goed uit", zegt Fulham-manager Roy Hodgson. "Het lijkt er op dat er schade is aan zijn kruisband. Maandag leggen we zijn knie onder een mri-scan en dan kunnen we een definitieve diagnose geven. Maar de doktoren zijn tegenwoordig zo goed, dat een eerste diagnose vaak wel klopt", weet hij.

Tijdens de Confederations Cup, vorig jaar, was de 26-jarige Dempsey één van de uitblinkers in de Amerikaanse ploeg. Hij scoorde zowel in de halve finale tegen Spanje als in de eindstrijd tegen Brazilië, die de VS uiteindelijk nipt met 3-2 verloor.