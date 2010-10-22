FC Zwolle speelt ook AGOVV van de mat

FC Zwolle heeft zijn koppositie in de Jupiler League behouden. De Overijsselse club boekte vrijdagavond een ruime overwinning bij AGOVV (1-5) en komt daarmee op 22 punten uit tien wedstrijden.

FC Den Bosch en Go Ahead Eagles behielden de aansluiting met de subtop. Den Bosch morste bij BV Veendam weliswaar punten (1-1), maar staat nog altijd keurig zevende met zestien punten. Met één punt minder bezet Go Ahead de achtste plek. De Overijsselse club had in de Adelaarshorst geen moeite met MVV: 3-0. Spits Koen van der Biezen nam de volledige productie voor zijn rekening.