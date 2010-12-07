Groep A: Inter tweede na zeperd in Bremen

Internazionale kan zich opmaken voor een zware dobber in de volgende ronde van de Champions League. De titelhouder verloor de laatste groepswedstrijd in Duitsland met 3-0 van Werder Bremen en verspeelde hierdoor de eerste plaats in Groep A aan Tottenham Hotspur, dat met 3-3 gelijk speelde bij FC Twente.

Inter trad in Bremen aan met een veredeld B-team en Werder, dat nog zonder zege was in deze editie van de Champions League, wist daar wel raad mee. Christian Prödl zette de thuisploeg al voor rust op 1-0, na de pauze deelden ook Marko Arnautovic en Claudio Pizarro in de feestvreugde. Voor Arnautovic was dit een bijzonder moment, want hij werd vorig seizoen niet goed genoeg bevonden bij Inter.

Door de zeperd eindigde Inter de poule met tien punten, één minder dan Tottenham. De titelhouder ontmoet hierdoor in de volgende ronde een poulewinnaar. Dat kan bijvoorbeeld FC Barcelona, Manchester United, Chelsea of Real Madrid zijn.