Balaban zoekt club na Maleisisch avontuur

hoopt op een terugkeer naar Europa. De spits speelde het afgelopen jaar voor Selangir, een ploeg uit Maleisië, maar is nu transfervrij. Zijn voorkeur gaat uit naar een terugkeer naar België, zegt hij in het Gazet van Antwerpen.

"Het zou mooi zijn als ik weer in België zou kunnen spelen. Club Brugge? Dat zou fantastisch zijn. Club is mijn grote liefde. Ik ben de laatste die hen kampioen heeft gemaakt. Daar mijn carrière afsluiten is een droom", zegt de Kroaat, die tussen 2004 en 2007 voor Club Brugge speelde. De 34-jarige Balaban benadrukt dat hij nog lang niet versleten is. "Maleisië is niet gemakelijk. Het is daar 35 graden en ik miste de voorbereiding. Maar toch maakte ik nog twintig goals. Ik kan nog altijd scoren."

Inmiddels zou Balaban al aangeboden zijn bij tweedeklasser Antwerp.