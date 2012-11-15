Live voetbal

Balaban zoekt club na Maleisisch avontuur

15 november 2012, 11:00
0 reacties
Photo of Roland
Roland | Redacteur

Bosko Balaban hoopt op een terugkeer naar Europa. De spits speelde het afgelopen jaar voor Selangir, een ploeg uit Maleisië, maar is nu transfervrij. Zijn voorkeur gaat uit naar een terugkeer naar België, zegt hij in het Gazet van Antwerpen.

"Het zou mooi zijn als ik weer in België zou kunnen spelen. Club Brugge? Dat zou fantastisch zijn. Club is mijn grote liefde. Ik ben de laatste die hen kampioen heeft gemaakt. Daar mijn carrière afsluiten is een droom", zegt de Kroaat, die tussen 2004 en 2007 voor Club Brugge speelde. De 34-jarige Balaban benadrukt dat hij nog lang niet versleten is. "Maleisië is niet gemakelijk. Het is daar 35 graden en ik miste de voorbereiding. Maar toch maakte ik nog twintig goals. Ik kan nog altijd scoren."

Inmiddels zou Balaban al aangeboden zijn bij tweedeklasser Antwerp.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Janse Brugge

Dies Janse zet zinnen op transfer naar Club Brugge

  • zo 26 april, 14:55
  • 26 apr. 14:55
  • 1
‘Dies Janse in vergevorderde gesprekken over transfer naar Club Brugge’

‘Dies Janse in vergevorderde gesprekken over transfer naar Club Brugge’

  • za 25 april, 13:44
  • 25 apr. 13:44
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Bosko Balaban

Bosko Balaban
Leeftijd: 47 jaar (15 okt. 1978)
Positie: Aanvaller

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
Club Brugge
36
34
47
2
R. Union SG
36
37
46
3
Sint-Truiden
36
16
39
4
Anderlecht
36
-1
28
5
Mechelen
36
-7
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws