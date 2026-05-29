Rigaux over Feyenoord-uitdaging: 'Prijzen pakken en beleid vernieuwen'

Dévy Rigaux kijkt reikhalzend uit naar zijn taken in Rotterdam. Hij verlaat Club Brugge na een succesvolle periode en ziet veel raakvlakken tussen de kersverse Belgisch landskampioen en zijn nieuwe club Feyenoord. Volgens de aanstaande bestuurder is het tijd voor een nieuwe stap en wil hij in De Kuip bouwen aan een langdurig en duurzaam topsportklimaat.

Eerder deze week verscheen de technische man van de Rotterdammers in de podcast MIDMID om te praten over zijn overstap naar de huidige nummer twee van de Eredivisie. Hoewel hij bij Club Brugge succesvol fungeerde als Director of Football en onlangs nog de twintigste landstitel uit de clubgeschiedenis vierde, koos hij toch bewust voor een vertrek. "Ik heb ook ambitie", zo verklaarde de beleidsmaker zijn keuze. "Ik denk dat dit ook voor mij een stap is nu". Hij is van mening dat zijn oude en nieuwe werkgever goed met elkaar te vergelijken zijn. "Club Brugge en Feyenoord hebben heel veel gelijkenissen. Het is niet dat ik naar een club ga dat totaal het tegenoverstelde beleid van Club Brugge heeft gevoerd de laatste jaren," legt hij uit in de podcast.

Tijdens het gesprek werd hem voorgelegd dat de Belgische topclub de afgelopen seizoenen wellicht de betere ploeg was, maar daar ging de kersverse directeur niet direct in mee. "Ik denk dat wij met Club fenomenale prestaties hebben geleverd in Europa." Hij wees vervolgens op de recente prestaties van de Rotterdammers, die zich zojuist weer hebben verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Champions League. "Maar Feyenoord heeft ook drie van de laatste vier seizoenen Champions League gespeeld, met het seizoen wat er nu aankomt erbij", zo stelde hij. "Ze hebben ook de finale van de Conference League gespeeld in 2022. Dus het is ook niet dat ze het sportief niet naar behoren hebben gedaan".

De Belg heeft een heldere visie voor ogen wanneer hij na het weekend officieel in dienst treedt bij de Stadionclub. "Ik zie het als uitdaging om daar opnieuw prijzen te kunnen pakken en goed sportief beleid uit te rollen", vertelde hij. Zijn doelstelling is om een fundament te leggen dat de club voor langere tijd aan de top houdt. "Om daar iets neer te zetten wat op vlak van beleid langdurig en duurzaam kan zijn."

Tot slot kwam ook de welbekende oprechtheid en directe manier van communiceren van Nederlanders ter sprake. De nieuwe beleidsbepaler maakt zich daar totaal geen zorgen over en denkt dat zijn eigen karakter daar goed bij past. "Ik denk dat ik als Vlaming zeer direct ben in mijn aanpak", gaf hij aan. "Dat wordt soms heel erg gesmaakt, soms zit er misschien een scherp kantje aan, waardoor mijn empathisch vermogen in een ander kader wordt gezet". De overstap naar Nederland ziet hij dan ook als een persoonlijke verrijking. "Ik kijk er naar uit. Ook dat zal mij als mens verruimen. Het is toch ook cool om mee te maken? Een keer een hele andere manier".