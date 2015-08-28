Feyenoord sluit nieuw contract voor Vilhena niet uit

28 augustus 2015, 18:47
Ger | Redacteur

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord zit niet met de mislukte transfer van Tonny Vilhena in zijn maag. De Rotterdammers waren met Sampdoria al akkoord over de voorwaarden van de transfer, maar de middenvelder zag uiteindelijk af van een overstap naar de Italiaanse club.

"Bij een transfer moeten er drie partijen akkoord zijn: de verkopende partij, de kopende partij en de speler zelf. Als er eentje daarvan niet achter een beslissing staat, heb je dat te respecteren. We kunnen niemand dwingen om te vertrekken. En dat zullen we ook nooit doen", zegt Van Geel tegen Voetbal International. "Zeker nu niet in het geval van Tonny met zijn moeilijke privé-situatie. We kunnen hem heel goed begrijpen."

De technisch directeur doelt op de ernstige ziekte van de moeder van Vilhena. Het was voor hem aanleiding om zeker tot de winterstop in De Kuip te blijven. Zijn contract loopt medio 2016 af. Van Geel sluit niet uit dat Vilhena nog langer aan Feyenoord verbonden blijft. "Wellicht komt er straks wel weer een moment dat we met elkaar om de tafel gaan en tot de conclusie komen dat we graag samen met elkaar verder willen."

Tonny Vilhena

Tonny Vilhena
Panathinaikos
Team: Panathinaikos
Leeftijd: 31 jaar (3 jan. 1995)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Panathinaikos
2
0
2024/2025
Panathinaikos
1
0
2024/2025
Alanya
14
2
2023/2024
Panathinaikos
25
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

