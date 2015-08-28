Feyenoord sluit nieuw contract voor Vilhena niet uit

Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord zit niet met de mislukte transfer van in zijn maag. De Rotterdammers waren met Sampdoria al akkoord over de voorwaarden van de transfer, maar de middenvelder zag uiteindelijk af van een overstap naar de Italiaanse club.

"Bij een transfer moeten er drie partijen akkoord zijn: de verkopende partij, de kopende partij en de speler zelf. Als er eentje daarvan niet achter een beslissing staat, heb je dat te respecteren. We kunnen niemand dwingen om te vertrekken. En dat zullen we ook nooit doen", zegt Van Geel tegen Voetbal International. "Zeker nu niet in het geval van Tonny met zijn moeilijke privé-situatie. We kunnen hem heel goed begrijpen."

De technisch directeur doelt op de ernstige ziekte van de moeder van Vilhena. Het was voor hem aanleiding om zeker tot de winterstop in De Kuip te blijven. Zijn contract loopt medio 2016 af. Van Geel sluit niet uit dat Vilhena nog langer aan Feyenoord verbonden blijft. "Wellicht komt er straks wel weer een moment dat we met elkaar om de tafel gaan en tot de conclusie komen dat we graag samen met elkaar verder willen."