Mexicaanse bondscoach door het stof, blessure Salcedo

Juan Carlos Osorio, de bondscoach van Mexico, schoot even uit zijn slof tijdens het Confederations Cup-duel met Nieuw-Zeeland van woensdagavond. De keuzeheer ging los tegenover een assistent-trainer van de tegenstander. Er was op videobeelden te horen dat hij iemand uitmaakte voor een 'bald-headed motherfucker'.

Mexico won na een achterstand met 2-1 van Nieuw-Zeeland, maar na afloop ging het vooral over de opstootjes en het gedrag van de bondscoach. Osorio beseft dat het niet handig is en zegt 'sorry'. "Ik bied mijn excuses aan richting alle televisiekijkers. Ik ging te ver, in het bijzonder tegen een van hun assistenten. We hebben begrip en respect voor hun speelwijze, die gekenmerkt wordt door veel fysiek contact. De grens van fair play werd overschreden en dat is niet te accepteren."

Het duel tussen Mexico en Nieuw-Zeeland stond bol van de incidenten. Dit was het grootste opstootje:

Salcedo

Overigens heeft Mexico een tegenvaller te verwerken gekregen op de Confederations Cup. Voor zit het toernooi in Rusland erop, omdat hij aan een botsing met Chris Wood een fikse schouderblessure heeft opgelopen. Met vier punten uit twee duels koerst Mexico af op plaatsing voor de halve finale, net als Portugal.