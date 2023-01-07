Barça mist twee belangrijke krachten, kan Memphis profiteren?

FC Barcelona is de huidige koploper in La Liga, maar de club houdt rivaal Real Madrid enkel op doelsaldo achter zich. De Catalanen kunnen zich dus geen puntenverlies veroorloven. Zondagavond wacht echter de kraker op bezoek bij Atlético Madrid. Barça-trainer Xavi Hernández kan in de hoofdstad geen beroep doen op en .

FC Barcelona beleefde een teleurstellend slot van het afgelopen kalenderjaar. De ploeg van Xavi bleef op eigen veld tegen Espanyol steken op een 1-1 gelijkspel. Na afloop ging het vooral over het optreden van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De Spanjaard, die vorige maand al het mikpunt van kritiek werd door zijn optreden in de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar, strooide opnieuw met kaarten. Alba kreeg er zelfs twee, waardoor hij de kraker tegen Atlético Madrid aan zich voorbij moet laten gaan.

Lewandowski is eveneens niet van de partij. De Poolse topschutter kreeg in de laatste competitiewedstrijd vóór de WK-break tweemaal geel en dus rood. Na zijn tweede gele kaart tikte hij zijn neus aan, een gebaar dat bij de arbitrage als 'respectloos' werd beoordeeld. Lewandowski werd daarop voor drie competitieduels geschorst. FC Barcelona was het daar niet mee eens en tekende met succes beroep aan, waardoor de centrumspits vorige week tegen Espanyol 'gewoon' in actie kon komen. Xavi hoopte Lewandowski ook in de topper bij Atlético tot zijn beschikking te hebben, maar de schorsing van drie wedstrijden is blijven staan. De Pool mist daardoor niet alleen de wedstrijd van zondagavond, maar ook de duels met Getafe en Girona.

Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn wel 'gewoon' van de partij. De Jong stevent af op een nieuwe basisplaats, terwijl Memphis mogelijk genoegen moet nemen met een plek op de bank. De aanvaller maakte afgelopen woensdag in het bekerduel met Intercity zijn eerste minuten voor FC Barcelona sinds september, maar liet geen goede indruk achter. De verwachting is dat Ansu Fati Lewandowski gaat vervangen in de punt van de aanval. Fati maakte woensdagavond de winnende tegen Intercity.

