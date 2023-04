AZ Onder 18 flikt het en schrijft historie, onrust Spurs houdt aan | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op maandag 24 april.

AZ schrijft historie: waanzinnige Youth League-eindzege, Poku en Meerdink blinken uit

AZ Onder 18 heeft geschiedenis geschreven, door als eerste Nederlandse ploeg ooit de Youth League te winnen. De ploeg van trainer Jan Sierksma won de finale met overmacht van Hajduk Split: 5-0. Ernest Poku verdiende een strafschop (benut door Jayden Addai) en scoorde twee keer; ook Mexx Meerdink, die zondag nog voor de hoofdmacht speelde, was tweemaal trefzeker in Genève. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Artikel gaat verder onder video

Hugo Borst vindt dat 'overschatte' Joey Kooij per direct op non-actief moet

Hugo Borst vindt dat Joey Kooij op non-actief gezet moet worden door de KNVB. De voetbalanalist neemt het Kooij kwalijk dat de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam niet werd stilgelegd in de blessuretijd, toen bier op het veld werd gegooid door supporters van de club uit Enschede. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Tottenham ontslaat interim-trainer na een maand al; derde coach van het seizoen aangesteld

Cristian Stellini is ontslagen bij Tottenham Hotspur. Dat is zeer opvallend, want hij was slechts een maand actief als interim-trainer na het vertrek van Antonio Conte. De 6-1 nederlaag tegen Newcastle United heeft Stellini de das omgedaan; Ryan Mason neemt zijn taken over. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Giménez kijkt verbaasd na vraag over Rotterdam: 'Sorry? Nee, ik weet niet wat dat is'

Feyenoord maakt zich op voor de zestiende landstitel uit de clubhistorie, al moet de laatste tik aan achtervolger PSV nog wel worden uitgedeeld. Santiago Giménez heeft een groot aandeel in het succes van de Rotterdammers, maar het Rotterdamse begrip De Coolsingel kende de Mexicaan nog niet. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Noa Lang kan het niet laten en strooit via Instagram Stories zout in de wonden

Noa Lang heeft op Instagram een plaagstootje uitgedeeld aan de concurrent KAA Gent. Club Brugge won zelf met 7-0 van KAS Eupen, maar de Gentse ploeg verloor met 2-1 van degradant KV Oostende. Door deze resultaten doet de regerend kampioen van België nog mee aan de play-offs om het kampioenschap. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

PSV-fans lachen om ongelukkige Dusan Tadic in warming-up Ajax

Dusan Tadic had gisteren niet zijn dag tegen PSV en dat was al zichtbaar in de warming-up. De aanvaller van Ajax gleed uit toen hij op doel wilde schieten, tot hilariteit van de aanwezige PSV-supporters. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!