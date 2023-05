De dag dat PSV de elfde bekerwinst van de clubhistorie behaalde | FC Update Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zondag 30 april.





PSV legt Ajax voor de vierde keer over de knie en wint beker na knotsgekke strafschoppenserie

PSV heeft zondagavond voor de elfde keer in de clubhistorie beslag gelegd op de KNVB Beker. De Eindhovenaren waren in De Kuip in een verhitte en slopende finale te sterk voor Ajax. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij nam de strafschoppen uiteindelijk beter dan de grote rivaal uit Amsterdam. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Ajax-fans laten spoor van vernieling achter in De Kuip: grote schade en walgelijke teksten

Supporters van Ajax hebben een spoor van vernieling achtergelaten in De Kuip. Op sociale media gaan foto's rond waarop te zien is dat stoeltjes zijn gesloopt, de toiletten flinke schade zijn toegebracht en er walgelijke teksten op de muren zijn geschreven. In 2022 gebeurden soortgelijke dingen rondom de bekerfinale en toen besloot Feyenoord om de rekening via de KNVB naar Ajax te laten sturen, om zodoende de geleden schade financieel te verhalen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Ajax benadert Peter Bosz om nieuwe trainer te worden

Peter Bosz is benaderd om trainer van Ajax te worden, zo meldt de NOS. Dat lijkt een indicatie dat Ajax toch niet overtuigd is van het aanblijven van John Heitinga, ondanks dat de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat aangaf dat Heitinga op pole-position lag om volgend seizoen voor de groep te staan. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Bergwijn gaat alvast juichen na misser Brobbey... Had hij anders de rebound gescoord?

Steven Bergwijn heeft mogelijk een uitgelezen kans gemist om te scoren in de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De aanvaller van Ajax maakte weliswaar de 1-0, maar had wellicht ook de 2-0 kunnen maken in de rebound nadat een schot van Brian Brobbey op de paal vloog. Bergwijn stond er goed voor, maar verliet zijn plek om te gaan juichen, in de veronderstelling dat Brobbey scoorde. De bal kaatste echter via de paal terug in het veld. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Luuk de Jong boos na gewonnen finale: 'Zie je mij dat ooit doen? Nee!'

Luuk de Jong is blij met de bekerwinst, maar maakte zich boos om incidenten die op het veld plaatsvonden. De aanvoerder van PSV was betrokken bij meerdere opstootjes in het duel met Ajax en kreeg een scheenbeschermer tegen zich aan gegooid door Edson Álvarez. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Teleurgestelde Brobbey reageert op opvallende actie Bergwijn: 'Als hij zich gewoon omdraaide...'

Ajax-spits Brian Brobbey verscheen na afloop van de verloren bekerfinale tegen PSV voor de camera’s van ESPN. De aanvaller was in de tweede helft heel dicht bij de 2-0, nadat hij de bal tegen de paal schoot. Hij was zelfs zo dichtbij, dat ploeggenoot Steven Bergwijn al richting hem rende om de goal te vieren. Was Bergwijn op dat moment blijven staan, kon hij de rebound hoogstwaarschijnlijk simpel binnen tikken. Brobbey reageert op de opvallende situatie. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!