Gakpo laat zich zien bij Liverpool, Feyenoord meldt nieuws rond Wieffer | FCUpdate Recap

Cody Gakpo wijst Liverpool de weg op een vooral voor Diogo Jota mooie avond

Liverpool heeft maandagavond met overtuigende cijfers de uitwedstrijd tegen Leeds United in winst omgezet (1-6). Cody Gakpo maakte op Elland Road zijn vijfde doelpunt in de Premier League, terwijl Diogo Jota eindelijk weer eens trefzeker was. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Francisco Conçeicao toont klasse in spectaculaire mini-topper met negen doelpunten

Jong Ajax heeft maandag in een zeer doelpuntrijke wedstrijd Jong PSV opzij gezet. Het publiek op De Toekomst werd getrakteerd op negen goals, waarvan er vijf van Amsterdamse makelij waren (5-4). Francisco Conçeicao etaleerde zijn klasse met twee prachtige doelpunten. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Wilfred Genee claimt informatie te hebben over toekomst van Arne Slot

Arne Slot is volgens Wilfred Genee bezig aan zijn laatste weken als trainer van Feyenoord. De presentator van Veronica Offside zegt andere informatie te hebben dan Hugo Borst, die eerder op de dag hintte op een langer verblijf van de 44-jarige trainer. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Valentijn Driessen spreekt vermoeden uit: 'Hij is volgens mij de nieuwe trainer van Ajax'

Valentijn Driessen denkt dat het een uitgemaakte zaak is dat John Heitinga ook na de zomer trainer van Ajax is. Dat Sven Mislintat direct na zijn aanstelling onthulde dat de 39-jarige coach op pole position ligt voor de trainerspositie, sterkt het vermoeden van de chef voetbal van De Telegraaf. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Wilfred Genee: 'Het schijnt dat de vriendin van Jurriën Timber daar al een huis zoekt'

Wilfred Genee denkt dat de toekomst van Jurriën Timber in de Premier League ligt. De vriendin van de 21-jarige verdediger van Ajax zou volgens de presentator zelfs al op huizenjacht zijn in Engeland. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Van der Vaart wekt verbazing: 'Gravenberch in alle opzichten beter dan Bellingham'

Rafael van der Vaart vindt dat Ryan Gravenberch in alle opzichten beter is dan Jude Bellingham. Waar de twintigjarige Gravenberch bij Bayern München weinig aan spelen toekomt en in verband wordt gebracht met een razendsnel vertrek, staan voor de één jaar jongere Bellingham de topclubs in de rij. Het hele artikel lezen? Klik hier!