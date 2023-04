Heracles Almelo heeft promotie binnen, opnieuw duels gestaakt wegens wangedrag | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op vrijdag 28 april.

Heracles keert na één jaar van afwezigheid terug in de Eredivisie

Heracles Almelo is vrijdagavond gepromoveerd naar de Eredivisie. De formatie van John Lammers was in het eigen Erve Asito veel te sterk voor een onmachtig Jong PSV (3-0). De Almeloërs volgen het voorbeeld van PEC Zwolle, dat een week geleden al officieel terugkeerde op het hoogste niveau van Nederland.

Verweij onthult: 'Ajax liet kans om aankoopbedrag Bassey terug te verdienen lopen'

Ajax heeft volgens Telegraaf-journalist Mike Verweij de mogelijkheid gehad om het aankoopbedrag van Calvin Bassey terug te verdienen. Een bod van 23 miljoen euro, hetzelfde bedrag als de Amsterdammers afgelopen zomer overmaakten aan Rangers FC, zou echter zijn afgewezen door de club.



PEC Zwolle zet achtjarig kind uit stadion na gooien van beker op het veld

PEC Zwolle is vrijdagavond met een statement naar buiten gekomen nadat het duel tegen FC Dordrecht tijdelijk gestaakt werd. Er werd een lege beker het veld opgegooid richting speler Jari Schuurman. De persoon die hier verantwoordelijk voor was, een kind van acht jaar, is door de Zwolse club het stadion uitgezet.



Onrust blijft in Amsterdam: 'Hij wil Van der Sar eruit en zelf op die positie gaan zitten'

Ajax-watcher Mike Verweij is kritisch op het functioneren van Maurits Hendriks bij Ajax. De Chief Sports Officer (CSO) van de Amsterdammers is er volgens de clubwatcher van De Telegraaf voornamelijk mee bezig om zelf algemeen directeur te worden bij de regerend landskampioen en daarmee de huidige algemeen directeur, Edwin van der Sar, buitenspel te zetten.

Groningen deelt gigantische straffen uit aan misdragende supporters en heeft slecht nieuws bij nieuw incident

FC Groningen heeft grote maatregelen getroffen voor de 'supporters' die zich hebben misdragen tijdens de thuiswedstrijden tegen SC Cambuur (0-1) en sc Heerenveen (0-2). Het gaat hier om de minder jarige jongeman die Jetro Willems een klap verkocht, en een man die het veld betrad tijdens de wedstrijd. Ook ontvangt de Trots van het Noorden alweer de vierde geldboete van het seizoen.





Ex-United-verdediger Rojo komt met schokkende onthulling over Maguire en Solskjaer: 'Klootzak, zei ik tegen hem'

Voormalig Manchester United-verdediger Marcus Rojo heeft bij TyC Sports een schokkende onthulling gedaan over Harry Maguire en Ole Gunnar Solskjaer. Volgens de Argentijnse-stopper zou het dure prijskaartje van Maguire de reden zijn dat hij iedere week in de basis begon, tot grote woede van Rojo.