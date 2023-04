Mislintat beleeft veelbesproken Ajax-vuurdoop, City en Inter met één been in halve finale | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 11 april.

Tuchel nu al hevig onder druk: Manchester City sloopt Bayern en kan halve finale ruiken

Manchester City staat al met zeker een half been in de halve finales van de Champions League. De huidige nummer twee van Engeland was dinsdagavond op eigen veld met ruime cijfers te sterk voor Bayern München: 3-0. Over acht dagen is de return in Duitsland, waarin Bayern München een wonder nodig heeft om alsnog de volgende ronde van het miljardenbal te bereiken.

Het hele artikel lezen? Klik hier!

Dumfries, Onana en invaller De Vrij verslaan Benfica en bewijzen Nederland een dienst

Internazionale heeft het uitduel in de kwartfinale van de Champions League bij Benfica met 0-2 gewonnen. Dat is uitstekend nieuws voor Nederland, dat met Portugal in een strijd verwikkeld is om de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst.





Ronald de Boer heeft geen goed woord over voor Van Boekel: 'Ik word er zo moe van'

Ronald de Boer wordt "zo moe" van de strafschop die Internazionale dinsdagavond kreeg in het uitduel met Benfica. João Mario kreeg tien minuten voor het einde van het duel de bal van dichtbij op de hand, terwijl hij op de rand van de zestien stond. De als VAR dienstdoende Pol van Boekel riep scheidsrechter Michael Oliver vervolgens naar de kant om de videobeelden te bestuderen.

Derksen over Ajax-directeur Mislintat: 'Ik vind het wel gek dat deze langharige, onverzorgde Duitser...'

Johan Derksen verbaast zich over het feit dat kersvers Ajax-directeur Sven Mislintat zich direct bij zijn presentatie openlijk hard heeft gemaakt voor een langer verblijf van trainer John Heitinga. Ook kwam Derksen bij Vandaag Inside nog maar eens terug op het vertrek van Mislintat's voorganger Marc Overmars.



Mislintat niet bang dat Ajax sleutelspelers verliest: 'We zijn echt niet laat'

Sven Mislintat begint vol vertrouwen aan zijn avontuur als directeur voetbalzaken van Ajax. De vijftigjarige Duitser werd dinsdag gepresenteerd door de Amsterdammers en stond op zijn eerste dag direct de media te woord. Hij besprak onder meer zijn doelstellingen, de huidige selectie en de transferplannen die hij voor komende zomer heeft.

Oranje Leeuwinnen herpakken zich en winnen overtuigend van Polen

De Oranje Leeuwinnen hebben een vriendschappelijke wedstrijd weten te winnen van Polen. De dames van bondscoach Andries Jonker waren op Het Kasteel met 4-1 te sterk voor de Poolse vrouwen.