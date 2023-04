Ten Hag geeft zege uit handen maar blijft net als Botman op koers voor CL-ticket | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op donderdag 27 april.

Ten Hag en United krijgen deksel op de neus in wedstrijd met twee gezichten tegen Spurs

Manchester United is er donderdagavond niet in geslaagd het uitduel met Tottenham Hotspur winnend af te sluiten. In een wedstrijd met twee gezichten leek de ploeg van Erik ten Hag met een 0-2 voorsprong bij rust op weg naar een overwinning. In het tweede bedrijf kwam de thuisploeg, voor het eerst gecoacht door de nieuwe interim-manager Ryan Mason, terug tot een 2-2 gelijkspel. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Corner die in één keer binnenvalt deert Newcastle en Botman niet in strijd om CL-ticket

Sven Botman heeft met Newcastle United uitstekende zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de Champions League. In Liverpool werd laagvlieger Everton met 1-4 verslagen, waardoor The Magpies de derde plaats in de Premier League met nog zes wedstrijden te spelen nog altijd in handen hebben. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Man United-fans lopen vooruit op zomertransfer: 'We zien je in juni'

De supporters van Manchester United vermaken zich prima tijdens het uitduel met Tottenham Hotspur. De ploeg van Erik ten Hag leidt halverwege met 0-2 door treffers van Jadon Sancho en Marcus Rashford. De meegereisde United-supporters liepen bovendien alvast vooruit op een transfer die volgende zomer moet gaan plaatsvinden. Het hele artikel lezen? Klik hier!





Slot krijgt advies over 'fantastische club': 'Belangrijk dat hij duidelijke afspraken maakt'

John van 't Schip is ingegaan op toekomst van Feyenoord-trainer Arne Slot, die in de belangstelling van Tottenham Hotspur zou staan. Volgens Van 't Schip zou Slot daar alleen op in moeten gaan als hij vooraf een aantal duidelijke afspraken met de clubleiding kan maken. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Dessers grijpt naast finaleplaats: Fiorentina treft Inter in eindstrijd

Cyriel Dessers is er met Cremonese niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Coppa Italia. De voormalig spits van onder meer Feyenoord kwam als invaller binnen de lijnen in de return van de halve eindstrijd tegen Fiorentina, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 0-0 gelijkspeelde. Het hele artikel lezen? Klik hier! https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/2023/04/dessers-grijpt-naast-finaleplaats-fiorentina-treft-inter-in-eindstrijd

Overnamestrijd Manchester United nadert ontknoping: zo staat het ervoor

Komende vrijdagavond sluit de derde en laatste biedingsronde voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in de overname van Manchester United. Hoe staat de strijd om de aandelen van de familie Glazer ervoor en wat zijn de mogelijke uitkomsten? FCUpdate zet de verschillende scenario's op een rijtje. Het hele artikel lezen? Klik hier!