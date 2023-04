Tops en Flops: Cillessen schlemiel in Gelderse derby, onverwachte held bij Ajax

Feyenoord, Ajax en PSV maakten in speelronde 29 geen fouten. Alle drie de ploegen wonnen hun wedstrijden tegen laagvliegers Cambuur, FC Emmen en FC Volendam. Daarnaast deed Sparta, door een wondergoal van Pinto, uitstekende zaken op de ranglijst. Vitesse, dat met grote cijfers wist te winnen in de Gelderse derby, zette een grote stap richting handhaving. Jasper Cillessen speelde een heel ongelukkige rol tijdens die wedstrijd. FCUpdate.nl blikt aan de hand van de Tops & Flops terug op de afgelopen speelronde.





Tops





Pinto wijst met wereldgoal Sparta de weg tegen Heerenveen

Sparta is de nieuwe nummer vijf van de Eredivisie. De Rotterdammers sloopten sc Heerenveen met 4-0 en zagen FC Twente een nederlaag lijden tegen FC Utrecht. Hierdoor klimt Sparta dus een plekje en wordt het droomseizoen nog meer glans gegeven. Mica Pinto wees de Rotterdammers in de 39ste minuut de weg en solliciteerde met zijn doelpunt naar ‘de Goal van het Jaar’. De linksback volleerde een bal vanaf de zijkant van het strafschopgebied werkelijk schitterend in de kruising en bracht daarmee zijn ploeg op voorsprong. De Luxemburger droeg, door het ontbreken van Bart Vriends, zelfs de aanvoerdersband tegen Heerenveen. Hij zag zijn ploeg door doelpunten van Younes Namli, Shurandy Sambo en Vito van Crooij simpel uitlopen naar een 4-0 overwinning. Opvallend is dat Sparta over de hele wedstrijd maar vier schoten op doel had. Ieder schot tussen de palen, leverde dus een doelpunt op.

Onverwachte uitblinker Ajax

Jorge Sánchez was in de 3-1 overwinning op FC Emmen de grote man aan de zijde van de Amsterdammers. De Mexicaanse rechtsback opende in de 22ste minuut de score en gaf een kwartier later de assist op het doelpunt van Steven Bergwijn. Deze luxe is wel eens anders geweest voor de 25-jarige verdediger. Sánchez is dit seizoen al veel bekritiseerd in de media. “Leuk voor hem dat hij scoort. Dat is goed voor het zelfvertrouwen”, sprak trainer John Heitinga na afloop tegen ESPN. De trainer wil het niet hebben over de kritiek die Sánchez de afgelopen weken kreeg. “Voor mij is het allerbelangrijkste om te kijken naar wat mijn spelers heel goed kunnen. Jorge legt veel energie op de mat. Je hebt tijd nodig bij een nieuwe club, in een nieuwe omgeving en een nieuw land”, gaat de oefenmeester verder. Dankzij Jeremy Antonisse kwam Emmen na ongeveer een uur voetbal terug in de wedstrijd. Tot aan de tachtigste minuut bleef het spannend, maar toen was daar Dusan Tadíc die de eindstand op het bord zette. Heitinga was niet spreken over de prestaties van zijn ploeg. “Ik vond het een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken, maar deze wedstrijden zitten er soms ook tussen. We speelden vooral in de eerste helft energieloos. We kunnen veel beter dan we vanavond hebben laten zien”, waren de kritische woorden van de 39-jarige trainer.

Artikel gaat verder onder video

Veerman en Til helpen PSV aan moeizame winst

PSV pakte zondagmiddag ook hun drie punten. De Eindhovenaren gingen op bezoek bij FC Volendam, dat in 2023 nog niet verloren had in eigen huis. Ook PSV had het niet makkelijk aan de dijk. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kwam in de 33ste minuut op voorsprong via Luuk de Jong, waarna Guus Til kort daarna de score verdubbelde. Via Xavier Mbuyamba deed Volendam na rust wat terug, maar via opnieuw Til kon PSV de marge van twee doelpunten alweer snel herstellen. In die fase van de wedstrijd ging het ineens hard. Daryl van Mieghem bracht de thuisploeg drie minuten na de treffer van Til alweer op 2-3. PSV wist de zege uiteindelijk over de streep te trekken en blijft zodoende meedoen om de tweede plaats. Voor Joey Veerman was de wedstrijd tegen Volendam extra bijzonder. De geboren Volendammer keerde terug bij de club waar hij zijn eerste stappen in het betaalde voetbal zette. Daarnaast was Veerman zondagmiddag de grote uitblinker aan de kant van PSV. De middenvelder strooide met schitterende passjes en gaf twee keer de voorassist op een doelpunt. De andere grote man aan de zijde van PSV was Til. Hij was met twee goals en een assist ontzettend belangrijk voor de Eindhovenaren.

😉 Joey Veerman dolt met PSV-uitblinker Guus Til:



"Het is geen klootzak, hè" — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Giménez zet bloedvorm door tijdens moeiteloze winst Feyenoord

Feyenoord zette zondag een nieuwe stap richting de Eredivisie-titel. De Rotterdammers wonnen, zonder zich volledig in te spannen, met 0-3 bij hekkensluiter Cambuur. Het gat met nummer twee Ajax blijft hierdoor acht punten en met nog vijf wedstrijden te spelen komt de schaal steeds dichterbij. Zoals zo vaak de laatste weken, was Santiago Giménez de grote man aan de kant van de Rotterdammers. De jonge clubtopscorer verkeert in bloedvorm en zette deze door in Leeuwarden. De Mexicaan opende in de zeventiende minuut de score op aangeven van Igor Paixão. Vlak daarvoor verrichtte Giménez al uitstekend werk door Oussama Idrissi vrij voor het doel te zetten. De 21-jarige spits vestigde met zijn doelpunt een knappe mijlpaal. De Feyenoord-spits heeft nu zeven keer op rij gescoord in een uitwedstrijd in de Eredivisie. Daarmee is hij de eerste Feyenoorder die zo’n reeks neer weet te zetten. “Het is ongelofelijk”, sprak Giménez na afloop tijdens de persconferentie. “Ik wil het team bedanken, want dankzij mijn ploeggenoten heb ik dit bereikt.”

✅🇲🇽 Goal nummer 11 voor Santiago Gimenez! #camfey — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Flops



Oliedomme actie kost Álvarez een schorsing tegen PSV

Ajax speelde zondagavond tegen FC Emmen met Edson Álvarez centraal in de verdediging. Er was geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers, totdat de Mexicaan een onnodige overtreding maakte op de helft van Emmen ten opzichte van Ole Romeny. Het was weliswaar een lichte overtreding, maar scheidsrechter Marc Nagtegaal was resoluut en trok in de 32e minuut een gele kaart. Deze kaart was ook nog eens goed voor een negatief record voor Álvarez bij zijn club, want de Mexicaans international pakte zijn tiende prent in de competitie. Met alle Europese- en bekerwedstrijden meegerekend is het zelfs zijn zestiende kaart van dit seizoen. Álvarez kan de gele kaart niet begrijpen en is ‘heel boos’. “Volgens mij was het een normale overtreding. Ik verdiende volgens mij geen gele kaart. Daarnaast was het ook nog mijn eerste overtreding van de wedstrijd. Door een slechte beslissing mis ik een hele belangrijke wedstrijd”, geeft de verdediger aan bij ESPN. John Heitinga moet nu op zoek naar een vervanger voor zijn sterspeler achterin. De meest logische vervanger lijkt Calvin Bassey.

10 - Edson Álvarez is the first Ajax player ever to receive 10 yellow cards in a single Eredivisie season. Suspended. pic.twitter.com/Ql8iKUaI2D — OptaJohan (@OptaJohan) April 16, 2023

Simons speelde 'slechtste wedstrijd voor PSV'

Xavi Simons speelde met PSV zondagmiddag tegen FC Volendam. Waar Guus Til en Joey Veerman goed speelden, was de jonge buitenspeler ongelukkig in zijn spel. De aanvaller kwam vaak tekort in de duels en werd er ook een keertje uitgelopen door verdediger Bryan Plat. Dat is een snelle verdediger, maar normaal gesproken moet Simons daar beter partij bieden. Trainer Ruud van Nistelrooij had na 68 minuten al genoeg gezien en wisselde de Oranje-international. Daar was Simons zichtbaar niet tevreden mee, maar volgens analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart was deze wissel zeer terecht. “Simons speelde zijn slechtste wedstrijd die ik hem heb zien spelen bij PSV”, zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal, die bijval krijgt van Van der Vaart. “Dramatisch was hij.” PSV speelde zelf ook niet een hele goede pot, bij rust leek het comfortabel voor te staan met 0-2 tegen Volendam, maar na de pauze was de wedstrijd totaal anders. De club uit het vissersdorp startte brutaal en scoorde snel, maar door een goal van Til werd het weer 1-3. Daarna werd het alsnog spannend door een goal van Daryl van Mieghem, maar uiteindelijk overleefde de Eindhovense ploeg de slotfase.

Oranje-international Cillessen helpt Vitesse in Gelderse derby

Het was duidelijk niet de wedstrijd van Jasper Cillessen. Bij de 0-2 van Kacper Kozlowski ging de doelman verschrikkelijk in de fout door de bal van zijn voet te laten plukken door Mohamed Sankoh. De aanvaller kon zo voorgeven op de Pool en die kon eenvoudig binnenschuiven. Na de rust ging Cillessen nog een keer in de fout door de bal zomaar in de voeten van Matus Bero te gooien. Hier kwam de Oranje-doelman goed weg, want de middenvelder van Vitesse schoot de bal vol op de lat. Daarna maakte de keeper nog een foutje op een schot van Million Manhoef, maar dat had geen gevolgen. Cillessen schaamde zich voor zijn optreden en bood dan ook zijn excuses aan bij zijn medespelers en bij de supporters. “Ik had geen risico moeten nemen die bal weg moeten rossen. Maar ik bleef met de bal aan de voet staan en liet hem door Mohamed Sankoh afsnoepen”, reageert blunderende doelman bij ESPN op de tweede goal. Cillessen had moeite om zijn hoofd erbij te houden. “Na die 2-0 ga ik nog twee keer verschrikkelijk in de fout. Door de steun van de fans heb ik het tot het einde toe vol gehouden. Natuurlijk was het een klotemiddag. Dat is nog zacht uitgedrukt. Ik heb nog vijf wedstrijden om dit recht te zetten.” Dit kan ook nog wel eens gevolgen hebben op zijn plek bij Oranje, maar daar kan alleen bondscoach Ronald Koeman over oordelen.

Jasper Cillessen de fout in tijdens de Gelderse derby: Vitesse leidt 0-2 in De Goffert! 😳#necvit pic.twitter.com/QNQBFKnA1H — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Jozefzoon blundert door een niet te missen kans toch te missen

De aanvaller van RKC Waalwijk zou zaterdagnacht na de wedstrijd tegen FC Groningen nog wel eens wakker hebben gelegen van zijn gemiste kans. Bij een 0-0 stand gaf Mats Seuntjens de bal uitstekend voor op Florian Jozefzoon, maar de aanvaller van RKC kreeg het onmogelijke voor elkaar en schoot de bal op miraculeuze wijze naast de goal van Michael Verrips. Achteraf kon de buitenspeler er nog wel om lachen. “Welk been of lichaamsdeel, dat maakt niet uit. Ik moet hem gewoon maken”, geeft Jozefzoon bij ESPN aan. Ik mis hem niet twee keer, denk ik. Het is moeilijker om hem te missen dan te maken, jammer”. Het had achteraf ook geen gevolgen voor RKC, want de Waalwijkers wonnen met 2-1 van het geteisterde Groningen.