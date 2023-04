'UEFA wil niet wachten op Juve-uitspraak Italiaanse rechter en overweegt zware sanctie'

Juventus dreigt volgend seizoen door de UEFA te worden uitgesloten van deelname aan Europees voetbal. De Europese voetbalbond zou daarmee willen voorkomen dat een uitspraak van de Italiaanse rechtbank halverwege het seizoen voor grote problemen zorgt.

Naar De Oude Dame lopen verschillende onderzoeken in Italië. Zo wordt de club verdacht van gesjoemel met de financiële cijfers en de hoogte van transfer- en huursommen van verschillende spelers. Eerder werd Juventus al bestraft met vijftien strafpunten, maar die straf werd recent in hoger beroep in ieder geval tijdelijk geannuleerd. Daardoor staat de club momenteel derde in de Serie A, waardoor kwalificatie voor de Champions League ineens weer lonkt. Ook is Juve halvefinalist in de Europa League. Mocht die beker gewonnen worden, dan ligt ook een startbewijs voor het miljoenenbal klaar.

De kans is echter groot dat de Italiaanse rechtbank op een later tijdstip alsnog met een veroordeling van Juventus komt. De UEFA vreest dat dat pas gebeurt nadat de Europese toernooien van start zijn gegaan en wil dat scenario volgens La Gazzetta dello Sport voor zijn. De Europese bond zou dan ook overwegen om Juventus op voorhand uit te sluiten van deelname aan welk Europees toernooi dan ook in het seizoen 2023-2024.

Het belangrijkste argument daarvoor vormt volgens de roze sportkrant de Financial Fair Play-reglementen. In september 2022 werd Juventus door de UEFA bestraft met een boete van 3,5 miljoen euro omdat deze regels waren overschreden. Op basis van door de club geleverde financiële documenten bleef een vervolgboete van nog eens 19,5 miljoen euro uit. Juist die documenten worden nu onderzocht door de Italiaanse openbaar aanklager en voetbalbond FICG.

De UEFA hoopt nog altijd dat het niet in actie hoeft te komen. 'In Nyon zijn ze vrij optimistisch dat de Italiaanse beslissing eind juni kan komen', schrijft La Gazzetta. 'Gaat de Italiaanse justitie echter te traag te werk, dan beslist de UEFA Fair Play-commissie', zo weet de krant.