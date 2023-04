Wieffer over mogelijk probleem tijdens return: 'Dat heb je wel in je hoofd zitten'

Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer groeide in de eerste ontmoeting met AS Roma uit tot held van de Rotterdammers. Met een doelpunt van de middenvelder kort na rust verschafte de Eredivisie-koploper zich een uitstekende uitgangspositie voor de return in Italië. Wieffer heeft woensdagavond tijdens een persconferentie vooruitgeblikt op de komende wedstrijd.

Wieffer werd met zijn goal de gevierde man, maar in de eerste helft zag het er allemaal nog niet zo goed voor hem uit. De middenvelder kreeg een verdiende gele kaart na het neerhalen van Paulo Dybala en veroorzaakte kort voor rust een strafschop. Gelukkig voor Wieffer, miste Roma de penalty en kwam hij dus goed weg. De gele kaart die hij in de achttiende minuut pakte, zorgt er wel voor dat hij op scherp staat tijdens de return.

Op de persconferentie heeft de voormalig Excelsior-middenvelder aangegeven dat dit niet zoveel met hem doet. “Ik heb wel vaker langer op scherp gestaan, maar je hebt het wel in je hoofd zitten”, begon Wieffer. Bij een gele kaart mist de rechtspoot dus een mogelijke eerste halve finale. “Maar als ik een gele kaart moet pakken, dan pak ik die gewoon. Ik heb daar persoonlijk niet zoveel last van”, ging de 23-jarige controleur verder.

Wieffer kwam vorige transferzomer over van buurman Excelsior. Na een stroeve start is de middenvelder uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het succeselftal van Arne Slot. Wieffer verlengde deze week zijn contract tot medio 2027 en stelde de Feyenoord-fans daarmee gerust. In Stadio Olimpico wacht Feyenoord een verhitte sfeer, maar Wieffer kijkt daar naar uit.