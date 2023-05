Dortmund droom spat volledig uiteen, halve finales play-offs bekend en feestvreugde bij Luton | FC Update Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zaterdag 27 mei.



Horrorscenario Dortmund wordt werkelijkheid: Bayern na zinderende slotfase alsnog kampioen van de Bundesliga

Bayern München heeft op bloedstollende wijze geprofiteerd van de misstap van Borussia Dortmund en is voor de elfde keer op rij kampioen geworden van de Bundesliga. Met Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch in de basis wist Der Rekordmeister met 1-2 af te rekenen met 1. FC Köln en dat was door het 2-2 gelijkspel van Dortmund tegen Mainz voldoende om de landstitel te veroveren. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



VVV blijft hopen op promotie en wint in extremis van moegestreden Willem II

VVV Venlo is door naar de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie. Na de 3-2 nederlaag in Venlo werd het in Willem II 2-2 door doelpunten van Nick Venema en Özcan Yasar. Elton Kabangu en Jesse Bosch scoorden voor Willem II. Dinsdag ontmoeten de Venlonaren Almere City in de halve finale van de play-offs. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Promotieduel beslist na strafschoppen: Premier League krijgt stadion met capaciteit van 10.356

Luton Town is na een bloedstollende penaltyserie tegen Coventry City gepromoveerd naar de Premier League. In ‘de wedstrijd om 220 miljoen euro’ hielden beide ploegen elkaar in evenwicht (1-1) en moesten strafschoppen voor de beslissing gaan zorgen. Door een misser van oud-Vitesse-speler Fankaty Dabo trok Luton uiteindelijk aan het langste eind. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



NAC heeft aan een helft genoeg; Emmen kan de borst natmaken

NAC Breda heeft zich weten te plaatsen voor de halve finale van de play-offs om een plekje in de Eredivisie. MVV werd met 3-1 verslagen. In eigen huis walste de uitploeg voor de rust over de gastheren heen. Na rust redde MVV de eer. Een rode kaart voor NAC-doelman Roy Kortsmit kwam te laat om alsnog een Maastrichts mirakel te creëren. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Paris Saint-Germain heeft aan gelijkspel genoeg en is de nieuwe recordkampioen van Frankrijk

Paris Saint-Germain heeft zich zaterdagavond gekroond tot kampioen van de Ligue 1. De Parijzenaren hadden aan een 1-1 gelijkspel tegen RC Strasbourg genoeg om zich te verzekeren van de elfde landstitel. Lionel Messi had met deze goal een belangrijk aandeel voor zijn ploeg. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Ruben van Bommel kondigt transfer naar Eredivisie aan

Ruben van Bommel gaat aankomende zomer een transfer naar de Eredivisie maken, zo heeft de achttienjarige vleugelaanvaller zojuist verklapt na het verloren play-offduel van MVV Maastricht met NAC Breda (1-4). Voor welke club Van Bommel MVV zal verruilen wil hij nog niet prijsgeven, maar de belofte bevestigt al wel dat hij volgend seizoen namens een andere club actief zal zijn in de Eredivisie. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!