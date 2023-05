'Enorme plottwist in Barcelona: Alemany heeft verrassende mededeling voor Laporta'

Mateu Alemany zorgt volgens de Spaanse krant Sport voor een enorme plottwist bij FC Barcelona. De technisch directeur, die twee weken geleden nog aankondigde te gaan vertrekken, zou ineens weer toekomst zien bij de club.

Dat schrijft de krant op basis van bronnen dichtbij de club. Volgens het dagblad heeft Alemany woensdag een onderhoud gehad met voorzitter Joan Laporta. Daarin zou hij hebben medegedeeld dat hij zijn positie heeft heroverwogen en tóch door zou willen in Camp Nou. Sinds de aankondiging van zijn vertrek gonsde het in Barcelona juist van de geruchten over de invulling van de technische posities. Zo werd Jordi Cruijff door velen als opvolger van Alemany gezien, maar de Nederlander maakte dinsdag juist bekend dat hij komende zomer gaat vertrekken.

Alemany leek op weg naar het Engelse Aston Villa, maar ontkende tot op de dag van vandaag dat hij met die club in gesprek was. Om het ontstane gat op technisch niveau te vullen was de club bovendien al vergevorderd in het aanstellen van een opvolger. Volgens verschillende journalisten, waaronder de gezaghebbende Fabrizio Romano, is de club nagenoeg rond met oud-middenvelder Deco.

Of de verrassende mededeling van Alemany gevolgen heeft voor de aanstelling van Deco zal de komende tijd moeten blijken. Alemany is sinds twee jaar in functie in Camp Nou. Afgelopen zomer wist hij spelers als Robert Lewandowski, Jules Koundé en Raphinha naar Barcelona te halen, ondanks een lastige financiële positie. Het elftal legde afgelopen weekend voor het eerst in vier jaar weer eens beslag op de Spaanse landstitel.

Update 14.54 uur: Volgens journalist Gerard Romero, die eerder op de woensdag de belangstelling van Barcelona in Feyenoorder Lutsharel Geertruida wist te melden, heeft Laporta positief gereageerd op de mededeling van Alemany. "Hij blijft bij de club, met Deco in een andere functie in het sportieve management", schrijft Romero op Twitter. Vermoedelijk neemt de Portugees de taken van Cruijff over. Een bezoek aan Birmingham zou volgens Romero de reden zijn voor de "radicale draai" in de plannen van Alemany.