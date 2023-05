Het is de vraag die Nederland - en met name Rotterdam - al weken in zijn greep houdt. Blijft Arne Slot, of gaat hij weg bij Feyenoord? In de FCUpdate Podcast wordt de oefenmeester uitgebreid besproken, maar komt hoofdredacteur Dominic Mostert ook met een hard statement over Europees voetbal. "In Nederland overschatten wij hoe belangrijk Europees voetbal is", aldus de hoofdredacteur. Tottenham Hotspur heeft wel oren naar de diensten van Slot, maar is het mislopen van Champions League-voetbal een grote dealbreaker voor Slot? Of vindt hij het dusdanig belangrijk dat hij daarom nog een extra jaar bij Feyenoord blijft? We houden het in de gaten.

Vanaf 34:30 gaat het over Arne Slot, maar ook over het belang van Europees voetbal voor een beslissing van een trainer.