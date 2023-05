Scherpen over training op strafschoppen onder Van Gaal: 'Weet niet in hoeverre dat te maken had met penalty's tegenhouden'

Kjell Scherpen vroeg zich tijdens de penalty-training van Louis van Gaal en Peter Murphy af of het wel te maken had met het tegenhouden van strafschoppen. De toenmalig bondscoach wilde niks van geluk afhangen en ging trainen op strafschoppen, maar veel succes had het niet. Nederland verloor met strafschoppen van Argentinië en kon weer naar huis vertrekken.

De huidige keeper van Vitesse vond het niet meer dan logisch dat er getraind werd op strafschoppen, maar het had langer gekund. “Er wordt soms grappig gedaan over penalty’s”, geeft Scherpen aan bij een podcast van ESPN. “Mensen zeggen dat je zo’n moment niet kan nabootsen. Daar ben ik het wel mee eens. Sommige momenten met publiek, met druk, zeg maar, dat kun je niet nabootsen natuurlijk. Maar je kan wel op je vaste trap trainen. Maar wat ik zeg, dat moet je wel een heel seizoen doen. Dan is een week misschien ook wel te kort.”

Tijdens de training werd volleybalcoach Murphy ingevlogen om Oranje te helpen bij het nemen en tegenhouden van strafschoppen. “Het was best wel interessant. Met Peter Murphy zit je niet op het veld, maar je doet meer aan psychologische dingen. De Action Type-oefeningetjes. Het is wel bijzonder. Wat hij ondervindt klopt dan ook met hoe je overeenkomt als persoon.”

Murphy probeerde er meer achter te komen hoe de keepers als persoon waren. “Hij stelt je wat vragen. Hij had een sheet mee en daar stonden wat dingetjes op en dan moest je naar één punt kijken en wou hij je omduwen. Bij het ene moment ging het wel en bij het andere moment, waarbij je pink op een andere manier hield, werd je niet omgedrukt. Het was heel apart, maar ik weet niet in hoeverre dat te maken had met penalty’s tegenhouden. Ik denk dat het meer was hoe je als persoon in elkaar stak. Daarmee konden ze bepalen hoe je in zo’n goal kon staan als er penalty shootout was. Dat was niet voor het tegenhouden, maar meer voor wat soort type persoon zet je op goal.”