'Ajax informeert in België naar tweevoudig Algerijns international'

Ajax zou opnieuw belangstelling hebben getoond voor de Algerijnse middenvelder Abdelkahar Kadri. Twee jaar geleden, toen hij nog in zijn thuisland speelde, zouden de Amsterdammers hem ook al op de korrel hebben gehad. Inmiddels komt Kadri uit voor het Belgische KV Kortrijk.

De hernieuwde belangstelling in de diensten van Kadri worden gemeld door journalist Sacha Tavolieri van het Franse RMC Sport. Volgens Tavolieri zou de tweevoudig Algerijns international ook binnen België een fraaie overstap kunnen maken. Club Brugge zou toe kunnen slaan als het enkele spelers verkoopt, zo weet de journalist. "Ook Ajax heeft geïnformeerd" meldt Tavolieri.

De komst van Kadri zou een stuk goedkoper zijn dan die van het Turkse toptalent Arda Güler, die de afgelopen weken veelvuldig in verband werd gebracht met een overgang naar Ajax. Waar Fenerbahçe voor Güler een bedrag van 17,5 miljoen euro zou moeten kosten, zou Kadri voor een bedrag van rond de 3 miljoen euro op te pikken zijn bij zijn Belgische werkgever.

Ajax' directeur voetbalzaken Sven Mislintat is momenteel druk doende het middenveld te versterken. Nadat eerder al Branco van den Boomen transfervrij werd overgenomen van het Franse Toulouse, presenteerde de Duitser zondagmiddag zijn tweede aanwinst in de persoon van Benjamin Tahirovic. De Bosniër zou voor een bedrag van circa acht miljoen euro overkomen van het Italiaanse AS Roma.

🐺🇩🇿 Abdelkahar #Kadri devrait quitter le #KVKortrijk cet été. Le #Clubbrugge, qui l'avait rencontré en fin de saison, pourrait revenir à la charge s'ils libèrent de la place au milieu. L'#Ajax s'est aussi renseigné.

Le #KVK attend ≈3M€ pour sa pépite #DZ.

⌛️À suivre. #TeamDZ pic.twitter.com/JackpFA4VV — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 20, 2023

