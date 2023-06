'Ajax kan na Menno Geelen nóg twee potentiële opvolgers van Edwin van der Sar doorstrepen'

Nadat donderdag naar buiten kwam dat Menno Geelen (voorlopig) bedankt voor de mogelijkheid om Edwin van der Sar op te volgen als algemeen directeur van Ajax, lijkt de club ook een streep te kunnen zetten door de naam van twee andere potentiële interne kandidaten. Dat schrijven Voetbal International en De Telegraaf.

Geelen, die momenteel commercieel directeur van de club is en bovendien al dertien jaar aan Ajax verbonden is, gold intern als de gedroomde opvolger van de vertrokken Van der Sar. Hij ziet echter af van de mogelijkheid om intern te promoveren, naar verluidt omdat hij vindt dat de functie van algemeen directeur bekleed zou moeten worden door iemand met 'Ajax-DNA'.

Twee andere potentiële opvolgers voor Van der Sar die Ajax al in huis heeft, zijn echter ook afgehaakt. Zowel financieel directeur Susan Lenderink als chief sports officer Maurits Hendriks hebben volgens De Telegraaf "niet (meer) de ambitie om Van der Sar op te volgen". Bovendien zijn beiden volgens de krant ook nooit overwogen voor de functie door de raad van commissarissen, het orgaan dat verantwoordelijk is voor de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur.

In het geval van Hendriks is dat op z'n minst opvallend. Eind april schreef clubwatcher Mike Verweij juist nog in diezelfde Telegraaf dat de voormalig hockeycoach en directeur topsport van NOC*NSF nadrukkelijk op de stoel van Van der Sar zou azen. "Iedereen heeft heel erg het gevoel dat hij op de positie van algemeen directeur aast", schreef Verweij destijds onder meer.