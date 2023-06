Almere City zet reuzenstap richting promotie, Eredivisie-rentree lonkt voor Summerville | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 6 juni.

Almere City zet volgende stap naar historische promotie na heldenrol voor Lance Duijvestijn

Almere City heeft dinsdagavond de volgende stap gezet naar een debuut in de Eredivisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor won de eerste wedstrijd tegen FC Emmen met 2-0 door twee doelpunten van uitblinker Lance Duijvestijn. Richairo Živković zal de wedstrijd echter snel willen vergeten.

Premier League-ster Summerville kan naar top van de Eredivisie

Crysencio Summerville (Leeds United) kan een jaar nadat hij is doorgebroken in de Premier League de overstap naar de Nederlandse top maken. Dat meldt FCUpdate-journalist Mounir Boualin. PSV zou, zodra de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer een feit is, werk willen maken van de 21-jarige buitenspeler, die zijn opleiding genoot bij Feyenoord.



Basiskracht van Ajax geeft John Heitinga maand na dato lelijke trap na

Ajax eindigde het afgelopen seizoen zonder prijs. De Amsterdammers hadden eind april een uitgelezen mogelijkheid om de TOTO KNVB-beker te winnen, maar moesten in de finale tegen PSV het onderspit delven na strafschoppen. Gerónimo Rulli erkent dat Ajax, dat destijds onder leiding stond van John Heitinga, zich beter had kunnen voorbereiden op de strafschoppenserie.

Antony in het nauw: 'Ex-vriendin doet aangifte van mishandeling'

De ex-vriendin van Manchester United-aanvaller Antony zou in Brazilië aangifte tegen de speler hebben gedaan. Gabriela Cavallin beschuldigt de oud-Ajacied van huiselijk geweld, het toebrengen van lichamelijk letsel en bedreiging.





Toekomst Benzema bekend: club kondigt komst van Real-ster aan

De toekomst van Karim Benzema is bekend. Het Saoedische Al-Ittihad heeft op Twitter de komst van de Fransman wereldkundig gemaakt. De spits verlaat Real Madrid na veertien zeer succesvolle seizoenen.





Dennis Schouten nog 90 minuten verwijderd van bijzondere aankoop

Roddelpraat-presentator Dennis Schouten is nog 90 minuten verwijderd van een bijzondere aanschaf: twee seizoenskaarten van Almere City. Schouten schreef zondag nog dat de club absoluut geen aanwinst zou zijn voor de Eredivisie, maar kwam daar twee dagen later op terug.