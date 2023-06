Dit brachten de geruchten rondom Maurice Steijn en Ajax te weeg | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op zondag 11 juni.



BREAKING: Ajax schakelt door naar Steijn als nieuwe trainer

Ajax gaat na het mislopen van de onderhandelingen met de Noorse coach Kjetil Knutsen vol voor Maurice Steijn als nieuwe hoofdtrainer. Dat meldt De Telegraaf zondagavond. Volgens de ochtendkrant zou de trainer van Sparta op pole-position liggen om de nieuwe oefenmeester van de Amsterdammers te worden. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Supporters van Ajax kunnen hun ogen niet geloven na nieuws over Steijn

Supporters van Ajax kunnen niet geloven dat Maurice Steijn de topkandidaat is om de nieuwe trainer te worden in de Johan Cruijff ArenA. Dit seizoen presteerde Steijn uitmuntend met Sparta Rotterdam, maar toch zorgt het nieuws voor enorme scepsis op sociale media. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Chris Woerts komt met schokkende update over Ajax en Maurice Steijn: 'Ze zijn al rond'

Als we Chris Woerts moeten geloven, is de overgang tussen Maurice Steijn en Ajax al rond. De oefenmeester van Sparta beschikt over een afkoopsom in zijn contract en kan dus per direct overgenomen worden door Ajax. Woerts plaatste zondagavond een tweet waarin hij deze informatie deelde. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Comeback van Emmen blijft uit: Almere City promoveert voor het eerst naar de Eredivisie

Almere City is zondagavond voor het eerst in de clubgeschiedenis gepromoveerd naar de Eredivisie. De formatie van trainer Alex Pastoor was na de zege in eigen huis ook in Drenthe te sterk voor FC Emmen (1-2). Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

FC Twente naar de Conference League: afscheidscadeau Jans, tranen bij Brama en ultrakorte vakantie

FC Twente gaat net als vorig seizoen de voorrondes van de Conference League in. In het tweeluik met Sparta Rotterdam was een gelukkige treffer van Joshua Brenet zondagmiddag genoeg voor Ron Jans om bij zijn afscheid een fraai visitekaartje af te geven bij zijn vertrek. Voor Sparta Rotterdam komt er een ultieme beloning van een verder geweldig seizoen. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!





Jan Joost van Gangelen onthult live op tv wie assistent van Maurice Steijn moet worden bij Ajax

De Telegraaf kwam zondagavond met het verrassende nieuws dat Maurice Steijn op pole position ligt om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te worden. Mocht de overstap daadwerkelijk rond komen, weet ESPN zelfs al wie de belangrijkste assistent moet gaan worden van Steijn. Jan Joost van Gangelen meldt dat Hedwiges Maduro in beeld is gekomen bij de Amsterdammers. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!