Shaquille Pinas waarschuwt FC Twente: 'Dat gaat ongetwijfeld meespelen'

FC Twente werd woensdag in de tweede voorronde van de Conference League gekoppeld aan het Zweedse Hammarby IF. Bij de huidige nummer negen van de Allsvenskan staat in de persoon van Shaquille Pinas (25) een Nederlander onder contract. Hij waarschuwt de aankomende tegenstander alvast voor een pittige confrontatie.

In gesprek met Voetbal International gaat de oud-speler van ADO Den Haag en het Bulgaarse Ludogorets in op de loting. "Het is echt wel een prachtige loting eigenlijk", meent de verdediger. Hij blijkt op goede voet te staan met een deel van de selectie van FC Twente: "Met Michel Vlap en zijn vriendin zijn mijn vriendin en ik naar Dubai geweest. We hebben nooit samengespeeld, maar ontmoetten elkaar een keer en dat klikte. Met Gijs Smal heb ik nog oud en nieuw gevierd. Ramiz Zerrouki kwam ik weleens tegen, maar die is nu weg natuurlijk. Semmie Steijn ken ik uit mijn ADO Den Haag-tijd natuurlijk", somt Pinas op.

Een belangrijke factor bij het tweeluik tussen Twente en Hammarby zou weleens de fitheid van de spelers kunnen zijn, denkt ook Pinas. Waar de Tukkers pas enkele weken in training zullen zijn ten tijde van de heenwedstrijd in Enschede op 27 juli, zitten de Zweden juist middenin het seizoen. "Op 3 juli hervatten we weer, we trainen alweer", vertelt Pinas die tijdens de interlandperiode aansloot bij de nationale ploeg van Suriname. "Dat zei ik ook gelijk tegen een paar vrienden. Zij zijn een goed team, wij zijn superfit. Dat gaat ongetwijfeld meespelen. Zij moeten nog fit worden, dat is logisch, wij zijn in orde. Hoelang zullen ze in voorbereiding zijn als we tegen ze spelen? Een paar weken, denk ik? En ze hebben een nieuwe trainer en wat nieuwe spelers. Het wordt interessant, hoor.

Pinas blijkt uitstekend op de hoogte van de historie van zowel Hammarby als FC Twente. Zo wijst hij erop dat er een speler is die bij beide clubs onder contract heeft gestaan: Kennedy Bakircioglu. "Kennedy is een legende hier. Die zal er bij beide wedstrijden bij zijn, verwacht ik", zegt Pinas over de man die in 2018 op 38-jarige leeftijd zijn loopbaan beëindigde in het shirt van Hammarby. "Hij is enorm populair hier en laat ook nog geregeld zijn gezicht zien. Dan zit-ie soms bij de fanatieke aanhang. Voor hem moet dit een absolute droomloting zijn. Kennedy is Hammarby", besluit Pinas.