Te Kloese schept duidelijkheid over transfers Kökçü en Pepi

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese is in gesprek met het Algemeen Dagblad ingegaan op een aantal transfergeruchten rond het elftal van de landskampioen. Zo ontkracht hij de berichten dat Feyenoord inmiddels een tweede bod zou hebben uitgebracht op Ricardo Pepi, die afgelopen seizoen door FC Augsburg werd verhuurd aan FC Groningen.

"Ik ken Pepi al heel lang, we waren ooit bezig om hem bij de Mexicaanse jeugdselecties te krijgen, maar hij koos voor de Verenigde Staten", zegt de directeur die in het verleden werkzaam was bij de Mexicaanse voetbalbond als directeur jeugdvoetbal. "Pepi is net als Keito Nakamura (LASK Linz, red.) een interessante speler. Maar Augsburg heeft ooit ruim 16 miljoen euro voor hem neergelegd. Ze willen bij een verkoop veel van dat geld terugzien en dat kunnen en willen wij niet betalen. Ik heb een keer gesproken met die club en ik snap hun idee."

Overigens is de komst van een nieuwe spits wat Te Kloese betreft geen absolute noodzaak. "Wij hebben Santiago Giménez en Danilo. Ik denk niet dat het slim is om een extra spits te halen die meer zou moeten kosten dan Giménez, onze topscorer. Kortom: heel moeilijk verhaal", aldus Te Kloese. Ook de Japanner Nakamura lijkt niet op korte termijn naar Rotterdam-Zuid te gaan vertrekken: "Prima speler, maar nu niet de eerste optie", zegt Te Kloese.

Kökçü

Van het kampioenselftal van Arne Slot lijkt sowieso één steunpilaar deze zomer te gaan vertrekken bij Feyenoord: aanvoerder Orkun Kökçü. "Ja, ook Benfica is geïnteresseerd", beaamt Te Kloese. Hij is in eerste instantie vooral blij dat hij de 22-jarige middenvelder tot op heden bij de club heeft kunnen houden. "Orkun ging afgelopen zomer niet weg, terwijl veel van zijn teamgenoten dat wel deden. In de winter was er weer concrete belangstelling, maar we wilden hem niet kwijt."

Deze zomer moet het dan toch echt gaan gebeuren voor Kökçü. Bedragen van boven de 40 miljoen euro worden in de media genoemd. Te Kloese denkt echter niet dat de club zo'n bedrag daadwerkelijk kan vangen voor de captain. "Nu zou een moment kunnen zijn. Maar alleen als het goed is voor alle partijen. Maar we zijn ook realistisch. We lezen soms bedragen die wij zouden moeten incasseren. Zo hoog, dat zou niet realistisch zijn, denk ik. Het is afwachten", besluit Te Kloese.