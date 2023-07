Transferdrukte bij Inter: directeur Marotta komt met updates over Onana en Brozovic

Het zijn drukke weken voor Inter. De club nam vrijdag definitief afscheid van verdediger Milan Škriniar, die transfervrij naar Paris Saint-Germain vertrekt. In zijn kielzog zouden ook doelman André Onana en middenvelder Marcelo Brozovic een stap kunnen gaan maken. Directeur Beppe Marotta gaf vrijdag een update over hun transfers naar respectievelijk Manchester United en Al-Nassr.

Inter zou naar verluidt een bedrag van zo'n vijftig miljoen euro verlangen voor Onana. De keeper uit Kameroen kwam afgelopen zomer nog gratis over van Ajax, maar maakte in Milaan grote indruk. Onder meer dankzij acht clean sheets in elf wedstrijden in de Champions League bereikte de club verrassend de finale van het miljardenbal, die uiteindelijk verloren ging tegen Manchester City.

Marotta bevestigt vrijdag tegenover Italiaanse media dat Manchester United zich bij de club gemeld heeft voor de 27-jarige keeper. "We verwachten de komende dagen een officieel voorstel. Daarna gaan we ons beraden over een reactie." Naast Onana zou United ook Feyenoord-keeper Justin Bijlow op de radar hebben, zo kwam vrijdag eveneens naar buiten. Zowel Bijlow als Onana zou naar Old Trafford moeten komen in het geval dat David De Gea zijn aflopende contract niet verlengt.

Brozovic

De soap rond Marcelo Brozovic lijkt nog wel even te duren. Inter bereikte een akkoord met het Saudische Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo, over een transfer ter waarde van 23 miljoen euro voor de Kroaat. De speler kwam zelf vervolgens ook tot overeenstemming met Al-Nassr, maar de club besloot daarna het bod bij Inter te verlagen tot 15 miljoen euro. "Zoals ik altijd zeg: het is de speler die zijn bestemming bepaalt", merkt Marotta vrijdag op. "Wij zijn niet gedwongen om hem te verkopen, maar we moeten onze kansen op de markt blijven overwegen", blijft hij enigszins vaag.

Daarna verschaft Marotta tóch meer duidelijkheid over het standpunt van Inter over de deal: "Ik denk dat het grootste probleem in dit geval het contract tussen de speler en zijn nieuwe club is. Dit zijn zaken die we proberen te bespreken, we willen dat het snel opgelost wordt. Anders zullen we hem van de markt halen", klinkt het dreigend. Brozovic heeft in Milaan nog een contract tot medio 2026. Mocht de stap naar Saudi-Arabië niet doorgaan, dan komt het eerder afgehaakte FC Barcelona wellicht weer om de hoek kijken voor de Kroaat.