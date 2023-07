Arsenal verslaat FC Barcelona in spektakelstuk met liefst drie ex-Ajacieden

Arsenal heeft woensdagnacht in een aantrekkelijke wedstrijd af weten te rekenen met FC Barcelona. Na een 2-2 ruststand bleken The Gunners uiteindelijk met 5-3 te sterk. Bij Arsenal was er een basisplaats voor Jurriën Timber op een positie waar hij bij Ajax maar nauwelijks speelde. Frenkie de Jong betrad het veld in de tweede helft.

Al vroeg in de wedstrijd werd de ban gebroken door, wie anders dan, Robert Lewandowski. De Poolse spits, vorig seizoen in de competitie goed voor 23 doelpunten, was na zeven minuten trefzeker. Het antwoord van de nummer twee van het afgelopen Premier League-seizoen deed niet lang op zich wachten. Buyako Saka bracht Arsenal zo’n zes minuten alweer op gelijke hoogte en had een kleine tien minuten vanaf de stip zelfs de kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. De aanvaller faalde hopeloos en zorgde daarmee voor de nodige kritiek vanuit de achterban.

Dankzij doelpunten van Raphinha en Kai Havertz was de ruststand zoals gezegd 2-2 en kwam Barcelona met elf andere namen binnen het veld. Onder meer De Jong maakte zijn opwachting voor de Catalanen, terwijl Sergino Dest naar de kant werd gehaald. Via een dubbelslag van Leondro Trossard in de 56ste en 78ste minuut liep Arsenal uit naar een 4-2 voorsprong.

Inmiddels was Timber, die de hele wedstrijd als linksback speelde, in de zeventigste minuut al naar de kant gehaald door trainer Mikel Arteta. Vanaf de bank zag hij dat Barcelona-aanvaller Ferran Torres het nog even spannend maakte in het SoFi Stadium in Los Angeles. Desondanks zorgde Fabio Vieira twee minuten daarna voor een schitterend slotakkoord en tevens de beslissing van de wedstrijd.