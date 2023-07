Cercle Brugge bevestigt vertrek Ayase Ueda naar Feyenoord; hoogte doorverkooppercentage bekend

Technisch directeur Carlos Aviña van Cercle Brugge heeft bevestigd dat Ayase Ueda op weg is naar Feyenoord. Hij spreekt van een recordbedrag voor zowel Cercle Brugge als Feyenoord.

"Dit is niet alleen voor ons een recordtransactie. Ook Feyenoord betaalde nooit eerder zoveel voor een speler. Ayase Ueda heeft zich bij ons kunnen manifesteren en is Cercle Brugge zeer dankbaar voor dat belangrijke jaar in zijn carrière", zo laat Aviña weten.

Belgische media melden dat het gaat om een vaste transfersom van negen miljoen euro, plus ongeveer één miljoen aan potentiële bonussen én een doorverkoopclausule van twintig procent.