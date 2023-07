'Dit vindt Ajax van Feyenoord-doelwit Luka Ivanusec'

Luka Ivanusec staat in de belangstelling van Feyenoord, maar is ook aangeboden bij Ajax. Volgens clubwatcher Mike Verweij is de buitenspeler van Dinamo Zagreb echter (nog) geen serieuze optie in Amsterdam.

"Die is aangeboden bij Ajax, maar dat is nog geen serieuze optie bij Ajax. Misschien wordt hij dat wel, want bij Ajax vallen er natuurlijk ook steeds meer kandidaten af", zegt Verweij maandag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Ajax is wel ver met de Kroatische verdediger over wie we al veel hebben geroepen, Josip Sutalo. Ze hebben nu heel goede hoop dat hij gaat komen, Maurice Steijn is heel positief gestemd."

Woensdag wist 1908.nl te melden dat Ivanusec een overgang naar Rotterdam-Zuid zou prefereren boven de interesse van VfL Wolfsburg, Real Mallorca én Fiorentina. Zondag werd echter duidelijk dat ook Olympique Marseille interesse heeft. Of die club roet in het eten kan gooien is onduidelijk; feit is wel dat de Zuid-Franse club net als Feyenoord verzekerd is van een plek in de groepsfase van de Champions League.

Ajax zou dus wel druk bezig zijn met een andere speler van Dinamo Zagreb: Sutalo. Het losweken van de 23-jarige centrale verdediger is echter geen makkelijke opgave voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De Kroatische club wil vanwege de naderende Champions League-voorrondes namelijk het liefst pas op een later moment in de zomerse transferperiode zakendoen.