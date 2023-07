'Engelse clubs hopen tóch te kunnen profiteren van PSG-clausule Xavi Simons'

Over de toekomst van Xavi Simons (20) is de afgelopen weken al een hoop geschreven. De talentvolle middenvelder lijkt een keuze te moeten maken tussen een langer verblijf bij PSV óf een terugkeer naar Paris Saint-Germain, dat gebruik wil maken van de optie om hem voor zes miljoen euro terug naar Parijs te halen. Rik Elfrink ziet echter een derde scenario.

De PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad schrijft op Twitter namelijk dat "die Britse clubs" weet hebben van de PSG-clausule in het contract van Simons in Eindhoven, dat loopt tot medio 2027. Door die bepaling kan de Franse kampioen de speler gedurende de maand juli van dit jaar voor 'slechts' zes miljoen euro oppikken, een schijntje vergeleken bij de marktwaarde die Simons vertegenwoordigt.

Artikel gaat verder onder video

PSV doet er dan ook alles aan om Simons een nieuwe verbintenis zónder clausule te laten tekenen. FCUpdate onthulde vorige week dat Simons zou neigen naar een contractverlenging in Eindhoven, maar volgens Elfrink is dat nog niet zo zeker. "PSV heeft alles gedaan om zijn contract te verlengen, maar ondanks goede gesprekken nog geen snelle 'ja'. Duidelijk is dat PSG weer een serieuze gesprekspartner is: dat is een ontwikkeling", schrijft de journalist op Twitter.

Simons is dus nog bij PSV en dus nog geen officiële deal. PSV heeft alles gedaan om zijn contract te verlengen, maar ondanks goede gesprekken nog geen snelle 'ja'. Duidelijk is dat PSG weer een serieuze gesprekspartner is: dat is een ontwikkeling. Ook Britse clubs blijven pushen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 14, 2023

De clausule in het contract van Simons bevat een aanvullende bepaling die het PSG onmogelijk moet maken om de speler (goedkoop) terug te halen en vervolgens weer (met grote winst) door te verkopen. Toch voorziet Elfrink dat clubs in Engeland tóch op een dergelijke constructie hopen. "Britse clubs weten dat PSG een goedkope clausule heeft, dus gaan ook zoeken naar bijzondere wegen", schrijft hij. "Desnoods via PSG, iets wat contractueel is uitgesloten maar met geld is veel mogelijk", vervolgt Elfrink onheilspellend.

De geruchten over een transfer naar Engeland zijn ook niet nieuw. Eerder kwam zelfs al naar buiten dat de voorkeur van Simons zelf ook naar de Premier League uit zou gaan, al zou dat niet per se deze zomer hoeven te gebeuren. Het feit dat Simons in mei Darren Dein als zaakwaarnemer in de arm nam, voedden de geruchten over een deal met Arsenal. Zijn nieuwe belangenbehartiger is de zoon van de voormalig eigenaar van The Gunners. Mocht Arsenal (of welke andere Britse club dan ook) deze zomer zaken willen doen, dan zouden zij zich in eerste instantie tot PSV moeten wenden. Maar met de woorden van Elfrink in het achterhoofd zou er dus ook een voor PSV zeer onvoordelige derde scenario mogelijk kunnen zijn. "Wordt vast snel vervolgd", schrijft Elfrink. En zo is het.