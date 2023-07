Feyenoord haalt Ueda: dit wordt de transfersom, mogelijk duurste aankoop ooit

Feyenoord is 'zo goed als akkoord' met Cercle Brugge over de komst van Ayase Ueda, zo meldt clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International. De Eredivisie-kampioen zou een bedrag van acht miljoen euro neertellen, dat via bonussen kan oplopen tot tien miljoen. Daarmee is hij in potentie de duurste clubaankoop ooit; Dávid Hancko kostte vorig jaar maximaal 8,3 miljoen euro.

Ueda wordt de opvolger van de naar Rangers FC vertrokken Danilo. Hij kon ook naar Sporting Portugal en Sevilla, maar heeft die clubs volgens VI afgezegd, omdat hij dolgraag naar Feyenoord wilde. Ueda is al enige tijd persoonlijk rond met Feyenoord, dus worden er geen problemen meer verwacht. Hij kan meteen aan de bak, want concurrent Santiago Giménez is geschorst in de eerste twee Champions League-wedstrijden van het nieuwe seizoen. Daardoor lijkt de weg vrij voor een basisplek.

Ueda heeft er net zijn eerste seizoen in Europa opzitten. Cercle Brugge plukte de 24-jarige spits afgelopen zomer weg bij Kashima Antlers uit zijn vaderland. Die club ontving een transfersom van 1,3 miljoen euro. In België maakte Ueda dat bedrag meer dan waar, getuige zijn 23 treffers in 42 officiële duels. Bovendien maakte hij in juni zijn eerste doelpunt voor de Japanse nationale ploeg in een oefenwedstrijd tegen El Salvador.