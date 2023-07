Giménez staat op voorpagina van sportkrant; zaakwaarnemer komt met reactie

Santiago Giménez staat vrijdag op de voorpagina van de Portugese sportkrant Record. De spits van Feyenoord wordt genoemd bij Benfica als opvolger van Gonçalo Ramos, die in de belangstelling staat van Manchester United, Paris Saint-Germain en Newcastle United.

Het Benfica van Roger Schmidt werd in maart al genoemd als mogelijke nieuwe club voor Giménez. Sindsdien heeft de spits zich nog verder ontwikkeld – hij werd kampioen met Feyenoord en besliste de Gold Cup-finale in het voordeel van Mexico – en dus is de interesse uit Lissabon alleen maar toegenomen. Als Ramos vertrekt, zou Schmidt een poging willen wagen om Giménez net als Orkun Kökçu weg te halen bij Feyenoord.

Donderdag meldde het Mexicaanse Jovenes Futbolistas dat Tottenham Hotspur eveneens interesse heeft in Giménez. De Premier League-club zou hem zien als opvolger van Harry Kane. Tottenham zou bereid zijn om veertig miljoen euro te betalen voor Giménez, terwijl Feyenoord zou inzetten op liefst vijftig miljoen euro voor de sterspeler.

Christian Giménez, de vader en zaakwaarnemer van de spits, zegt tegen de Mexicaanse tak van ESPN dat de markt 'nog lang open is', maar dat een transfer momenteel niet dichtbij is. "Er is gedurende het seizoen veel gezegd en geschreven. Dat hoort erbij, maar we hebben geen aanbiedingen gehad van andere clubs. De communicatie met Feyenoord en met Dennis te Kloese is goed. We zullen zien wat er gaat gebeuren."