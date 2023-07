Manchester United haalt woede supporters op de hals met reactie op Instagram

Een reactie van het officiële Manchester United-account op Instagram heeft voor beroering gezorgd onder supporters van de club van Erik ten Hag. De club reageerde op een post van David De Gea, die dit weekend op Menorca in het huwelijk treedt met zijn vriendin Edurne Garcia.

Op de foto is het bruidspaar te zien in vol ornaat. "Felicidades, David ❤️", schreef het officiële United-account in een reactie. Daarop reageerden meerdere fans van de club. "Maken jullie een grapje?", schrijft een supporter. "Jullie hebben hem schandalig behandeld", meent een ander. "Deze club is ongelooflijk toondoof", schrijft een derde fan, "en behandelt clublegendes als shit."

De reacties hebben alles te maken met de contractsituatie van de 32-jarige Spanjaard. Na twaalf seizoenen op Old Trafford liep zijn verbintenis afgelopen vrijdag officieel af, al schreef de club op de eigen website dat de gesprekken over een nieuw contract nog altijd gaande zijn. Ondertussen zou United ook werk maken van de komst van twee andere keepers: zowel André Onana (Inter) als Justin Bijlow (Feyenoord) worden volop in verband gebracht met een transfer naar Manchester.

Lucratief

Ondertussen schrijft The Daily Mail dat De Gea een lucratieve optie heeft om zijn loopbaan buiten Engeland voort te zetten. De 45-voudig Spaans international wordt - hoe kan het ook anders? - in verband gebracht met een overstap naar Saudi-Arabië. Het Al-Nassr van De Gea's voormalig United-teamgenoot Cristiano Ronaldo zou een weeksalaris van 290 duizend euro overhebben voor de komst van de sluitpost.