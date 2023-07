Mbappé zorgt voor woede bij zes ploeggenoten én Al-Khelaïfi: 'Waarom vertrekt hij niet meteen?'

Kylian Mbappé heeft de nodige mensen tegen zich in het harnas gejaagd bij Paris Saint-Germain. Volgens RMC Sport hebben zes spelers van PSG, onder wie twee recente aanwinsten, hun ongenoegen aan voorzitter Nasser Al-Khelaïfi geuit over een interview dat Mbappé heeft gegeven aan France Football.

Behalve de zes spelers stelt ook Al-Khelaïfi zelf de uitlatingen niet op prijs, weet RMC. Hij vond de uitspraken naar verluidt getuigen van een gebrek aan respect. "Als hij dat echt vindt, waarom vertrekt hij dan niet meteen?", zou de Qatarees zich afvragen. Het interview met Mbappé werd op 12 juni al afgenomen, maar de quotes werden deze week pas gepubliceerd.

Mbappé zei in het interview dat zijn prestaties worden onderschat, maar dat hij wel begrijpt waarom. "Toen ik jong was, deed ik hetzelfde met de prestaties van Messi en Cristiano Ronaldo. We leven in een consumptiemaatschappij. 'Goed werk, doe het nog een keer', dat is de gedachte. En ik denk dat het niet helpt dat ik bij PSG speel. Dat is een controversiële club."

Die laatste zin valt niet goed, evenals een opmerking dat 'je als speler soms tegen een glazen plafond stuit', doelend op het onvermogen van PSG om de Champions League te winnen Hoe dat komt? Dat moeten journalisten vragen aan 'de personen die deze ploeg samenstellen, die de club bouwen', zo zei Mbappé.

