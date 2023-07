Peter Bosz heeft door blessure nog maar zeven fitte verdedigers bij PSV

Peter Bosz kan de komende tijd geen beroep doen op Fredrik Oppegard. De twintigjarige linksback van PSV kampt met een knieblessure en gaat onder het mes, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Oppegard heeft al langere tijd last van de blessure, waardoor nu is gekozen voor een operatie. Het is de verwachting dat Oppegard meerdere weken uit de roulatie is.

De Noorse verdediger werd het afgelopen seizoen voor een half jaar verhuurd aan Go Ahead Eagles, waarvoor hij negen wedstrijden speelde alvorens hij geblesseerd raakte. Naast Oppegard staan op dit moment ook Mauro Júnior en Armando Obispo met een blessure aan de kant bij PSV.

Daardoor valt er voor Bosz op dit moment weinig te kiezen in de achterste linie. In totaal zijn er zeven verdedigers fit, waarvan Shurandy Sambo nog moet terugkeren van zijn vakantie. Jordan Teze, Timo Baumgartl, André Ramalho, Olivier Boscagli, Patrick van Aanholt en Phillipp Mwene zijn wel inzetbaar.

Het is geen geheim dat PSV op zoek is naar een (centrale) verdediger. Thomas Beelen was in beeld bij de Eindhovense club, maar hij koos voor een transfer naar Feyenoord. Davinson Sánchez wordt nu in het Philips Stadion genoemd als mogelijke versterking.