PSV hoopt dat Darren Dein waarmaakt wat hij de club heeft beloofd

De zaak rond Xavi Simons nadert zijn climax. PSV heeft goede hoop dat de twintigjarige middenvelder voor de club blijft behouden, maar de onderhandelingen over een verlenging van het contract zijn nog altijd niet afgerond. De verwachting is dat er deze of volgende week meer duidelijkheid komt.

De PSV-leiding sprak volgens het Eindhovens Dagblad afgelopen week in Londen met het management van Simons. De gesprekken zijn nog altijd gericht op een langere samenwerking. Paris Saint-Germain en Arsenal, die het wel zien zitten om de Oranje-international over te nemen van PSV, zijn op dit moment nog geen gesprekspartners.

Artikel gaat verder onder video

Darren Dein, de zaakwaarnemer van Simons, heeft PSV beloofd op korte termijn naar Nederland te komen om een klap op de deal te geven. Mounir Boualin van FCUpdate meldde vorige week dat het erop lijkt dat de aanvallende middenvelder niet ingaat op een aanbieding van Paris Saint-Germain en nog minimaal een jaar bij PSV blijft.

De speler en club praten volgens Boualin over een verlenging van het contract tot de zomer van 2028. PSV wil ver gaan om Simons te behouden en is bereid van hem de bestbetaalde speler in de clubhistorie te maken. De nieuwe verbintenis bevat bovendien géén PSG-clausule, een harde eis van de Eindhovense club. In ruil daarvoor zou Simons wel gaan meeprofiteren van een toekomstige transfer; een nog onbekend percentage van de transfersom die zijn volgende club betaalt zal in de zakken van de speler vloeien.